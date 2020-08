PSD: Puterea liberală și-a setat clar prioritățile - se bate pentru dreptul pedofililor, nu ca toţi copiii să înveţe

"În #Româniaeducată a lui Iohannis și Orban un copil a devenit mai puțin important decât un pedofil.

România lui Iohannis și Orban este țara unde prima grijă a PNL este ca pedofilii să nu fie cumva discriminați, nu ca toți copiii să aibă cum să învețe!

Dreptul elevilor la educație este îngropat sub avalanșa indolenței. Liberalii habar n-au cum va începe școala, dar se pricep de minune să impună criterii aberante în licitația pentru echipamente IT: dacă un părinte de la țară are internet pe telefon, copiii săi nu au dreptul la tabletă!

Puterea liberală și-a setat clar prioritățile: se bate pentru dreptul pedofililor de a nu cumva să primească condamnări mai grele, nu și pentru dreptul românilor de a-și putea trimite copiii în siguranță la școală!", este mesajul transmis marţi de PSD, pe pagina de Facebook.