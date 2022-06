PSD: ”Această nouă lege a UE va crește salariile a milioane de europeni”

“Avem acord la nivel european privind salariile minime din UE. Prin stabilirea standardelor pentru salariile minime naționale adecvate, noua lege europeană va aborda situația muncitorilor săraci.

Salariul fiecărui muncitor european trebuie să plătească mâncarea, chiria și încălzirea, dar să le permită și să-și cumpere haine noi sau să plece din când în când în vacanță.

Se dorește ca țările UE să își verifice salariile minime în raport cu valorile de referință internaționale; cum ar fi cel puțin 50% din salariul mediu brut și 60% din salariul median.

În prezent, 18 țări UE nu îndeplinesc aceste criterii. Această nouă lege a UE va crește salariile a milioane de europeni.

Acest rezultat este un succes pentru familia social-democrată europeană, Socialists and Democrats Group in the European Parliament, Partidul Social Democrat, PES activists Romania, PES activists Diaspora și toți actorii naționali implicați din toate țările”, transmite PSD într-o postare pe Facebook.