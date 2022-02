Cum vrea Guvernul să ne convingă să muncim până la 70 de ani: Ne premiază cu puncte

Gina Vacariu: Este scris în PNRR că ar trebui să încurajăm pensionarea la 70 de ani și să gândească Guvernul niște facilități fiscale pentru asta. Aveți niște idei pe masă?

Dan Vîlceanu: Pentru fiecare an pe care îl stai în câmpul muncii, peste 65 de ani, să primești puncte în plus de pensie și atunci ai toată motivația să rămâi. Această lege este noua lege a pensiilor la care lucrează domnul Budăi.

Gina Vacariu: Și cum îl premiați?

Dan Vîlceanu: Trebuie să te uiți la fiecare persoană, poate mai sunt persoane care nu pot să mai muncească până la 70 de ani, dar poate sunt altele care pot să muncească și își doresc să muncească până la 70 de ani. Nu trebuie să îl oprești să facă lucrul acesta și trebuie să îi dai posibilitatea să facă asta.

Gina Vacariu: Să îi dai în plus la salariu dacă muncește sau cum?

Dan Vîlceanu: Nu, el va avea un plus la pensie, pentru că pe fiecare an pe care îl muncește va avea o contribuție în plus la sistem și atunci când va ieși la pensie va beneficia de o pensie mai mare.

Pensiile ar putea crește din nou anul acesta

Gina Vacariu: Ne aşteptam în acest an să mai crească pensiile încă o dată cu 6,7%?

Dan Vîlceanu: Dacă bugetul României va permite și Ministerul Finanțelor găsește resurse, noi susținem.

Gina Vacariu: Creșterea salariilor bugetarilor cu 5% de la 1 iuie?

Dan Vîlceanu: La fel, depinde de ministerul de Finanțe dacă va găsi resurse pentru asta.

Gina Vacariu: Scăderea TVA despre care spuneați că poate scădea TVA de la 19 la 17-15% s-ar putea face tot anul acesta?

Dan Vîlceanu: Dacă vom ajunge la concluzia că în coaliție că această propunere pe care noi am făcut-o este cea mai bună, astfel încât să poți acoperi creșterile de prețuri la toate produsele de care vă spuneam sau măcar să dai o mâna de ajutor. Sigur, noi am propus și sutinem.