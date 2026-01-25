Antena 3 CNN Politică PUSL: La Sfântu Gheorghe oamenii au fost ascultați și taxele au scăzut. La Slatina, au fost ignorați și taxele au explodat

PUSL: La Sfântu Gheorghe oamenii au fost ascultați și taxele au scăzut. La Slatina, au fost ignorați și taxele au explodat

G.A.
<1 minut de citit Publicat la 12:02 25 Ian 2026 Modificat la 12:02 25 Ian 2026
Cristian Cismaru
Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru, acuză: "Taxe mai mari la Slatina". Sursa foto: Antena 3 CNN

Diferențele dintre administrațiile locale încep să se vadă tot mai clar, iar politicile privind taxele și impozitele devin un test real al respectului față de cetățeni. Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) salută public decizia primarului municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, de a reveni asupra majorărilor de taxe după reacțiile ferme ale comunității.

Potrivit PUSL, gestul edilului arată că dialogul cu cetățenii nu este un exercițiu de imagine, ci un instrument real de guvernare locală atunci când este asumat cu sinceritate.

„Un primar care își respectă comunitatea știe să asculte și să corecteze atunci când o decizie riscă să lovească în oameni și în mediul economic”, transmite formațiunea.

În același timp, partidul atrage atenția asupra situației din municipiul Slatina, unde administrația locală a ales să majoreze taxele și impozitele la nivelul maxim permis de lege, ceea ce a dus la unele dintre cele mai ridicate taxe locale din România.

„Această diferență de abordare arată limpede că nu legea obligă la împovărarea cetățenilor, ci alegerile politice ale celor care conduc. Există primari care guvernează cu oamenii și primari care guvernează peste oameni”, subliniază PUSL.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: PUSL Slatina sfantul gheorghe Slatina

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close