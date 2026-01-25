PUSL: La Sfântu Gheorghe oamenii au fost ascultați și taxele au scăzut. La Slatina, au fost ignorați și taxele au explodat

Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru, acuză: "Taxe mai mari la Slatina". Sursa foto: Antena 3 CNN

Diferențele dintre administrațiile locale încep să se vadă tot mai clar, iar politicile privind taxele și impozitele devin un test real al respectului față de cetățeni. Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) salută public decizia primarului municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, de a reveni asupra majorărilor de taxe după reacțiile ferme ale comunității.

Potrivit PUSL, gestul edilului arată că dialogul cu cetățenii nu este un exercițiu de imagine, ci un instrument real de guvernare locală atunci când este asumat cu sinceritate.

„Un primar care își respectă comunitatea știe să asculte și să corecteze atunci când o decizie riscă să lovească în oameni și în mediul economic”, transmite formațiunea.

În același timp, partidul atrage atenția asupra situației din municipiul Slatina, unde administrația locală a ales să majoreze taxele și impozitele la nivelul maxim permis de lege, ceea ce a dus la unele dintre cele mai ridicate taxe locale din România.

„Această diferență de abordare arată limpede că nu legea obligă la împovărarea cetățenilor, ci alegerile politice ale celor care conduc. Există primari care guvernează cu oamenii și primari care guvernează peste oameni”, subliniază PUSL.