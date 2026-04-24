PUSL lansează „Declarația Umanistă – Starea Națiunii” și cere măsuri urgente pentru salvarea unei generații

Biroul Permanent Național al aleșilor locali din Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a adoptat astăzi, 24 aprilie, „Declarația Umanistă”, un document de ce analizează starea critică a societății românești și solicită adoptarea urgentă a unor măsuri reale de sprijin pentru cetățeni.

Sub deviza DEMNITATE, ONOARE, CURAJ, semnatarii atrag atenția că o mare parte a clasei politice este preocupată exclusiv de menținerea la guvernare, de avantaje personale și de beneficii de grup, în timp ce românii se confruntă cu o multitudine de probleme:

presiunea ratelor la bănci;

creșterea prețurilor la alimente și utilități;

imposibilitatea tinerilor de a-și cumpăra o locuință;

lipsa medicamentelor și a tratamentului adecvat pentru pensionari, bolnavi cronici și persoane cu dizabilități;

lipsa măsurilor de sprijin pentru IMM-uri; fiscalitatea excesivă și întârzierile la plata datoriilor statului către mediul privat;

lipsa unor măsuri de sprijin pentru fermierii români;

extinderea drogurilor în mediul urban;

deficitul acut de medici și infrastructură sanitară în mediul rural;

situația alarmantă a tinerilor neîncadrați profesional, care nu studiază, nu se formează;

lipsa unui Proiect de țară.

„Aceste probleme nu sunt statistici abstracte. Reprezintă viețile reale ale românilor, nesiguranța lor, suferințele lor și lipsa de perspectivă care se adâncește de la o zi la alta”, se arată în declarație.

Europarlamentarul și președintele BPN al PUSL, Maria Grapini, a subliniat gravitatea situației actuale:

„România nu mai poate continua pe acest drum al indiferenței față de propriii cetățeni. Avem datoria să punem omul în centrul deciziilor politice, dar mai ales să ne gândim la copiii acestei țări. Ei nu trebuie să crească în nesiguranță, în lipsuri și fără speranță. Dacă nu acționăm acum, riscăm să pierdem o generație. Trebuie să redăm demnitatea familiilor și încrederea copiilor că viitorul lor este aici, acasă”, a transmis Maria Grapini, prin intermediul unui comunicat de presă.

Aleșii locali PUSL au făcut un apel public la responsabilitate:

„Renunțați la mizele politice sterile și la jocurile de culise! Cei care își doresc să guverneze România trebuie să asigure soluții concrete pentru nevoile românilor!”