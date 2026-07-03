PUSL protestează la Primăria Timișoara și îi cere lui Dominic Fritz să respecte legea

<1 minut de citit Publicat la 20:41 03 Iul 2026 Modificat la 20:41 03 Iul 2026

Foto: PUSL

Membrii și simpatizanții Partidului Umanist Social Liberal au protestat vineri după-amiază în fața Primăriei Timișoara, solicitând respectarea legii și asumarea responsabilității de către Dominic Fritz.

Participanții au afișat mesaje prin care au susținut că nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege și au cerut aplicarea acelorași standarde de integritate pentru toți cei care ocupă funcții publice.

Potrivit reprezentanților PUSL, protestul a fost organizat în contextul hotărârii definitive pronunțate de instanța supremă privind existența unui conflict de interese în cazul primarului Timișoarei. Formațiunea consideră că această situație impune asumarea răspunderii și respectarea principiilor statului de drept.

Sub sloganul „Timișoara merită respect!”, participanții au transmis că orașul care a devenit simbolul Revoluției din 1989 merită o administrație bazată pe legalitate, responsabilitate și integritate.