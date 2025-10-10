Radu Miruță, după intonarea imnului Ținutului Secuiesc la Congresul UDMR: „Nici nu am realizat”

Ministrul Economiei, Radu Miruță. Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a spus vineri, la Antena 3 CNN, că el nu a sesizat că se intonează imnul Ținutului Secuiesc la Congresul UDMR de la Cluj-Napoca. Precizările ministrului vin după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala când a început acest imn. Radu Miruță a adăugat că el a crezut că ce aude este imnul Ungariei și nu și-a dat seama când a început imnul Ținutului Secuiesc.

Radu Miruță a spus că invitații la congresul UDMR nu au fost informați în prealabil că va fi intonat imnul Ținutului Secuiesc. Nu este însă o noutate, a atras atenția președintele UDMR, Kelemen Hunor. Formațiunea maghiară intonează mereu imnul Ținutului Secuiesc, pe care îl consideră o „moștenire culturală”, la evenimentele sale oficiale.

„Nu am fost informat. Inițial, nici nu am realizat. A fost imnul României care s-a intonat, a deschis sesiunea congresului, am văzut apoi steagul Ungariei, cu ceva muzică, am bănuit că e imnul maghiar, după care vă spun că eu nici nu am realizat că e imnul Ținutului Secuiesc”, a spus ministrul Economiei la Antena 3 CNN.

Un moment tensionat a avut loc vineri la Congresul UDMR din Cluj-Napoca, la care a participat și premierul ungar Viktor Orban.

În deschiderea evenimentului politic, a fost intonat imnul României, a urmat apoi imnul Ungariei și cel al Ținutului Secuiesc. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala când a început acest ultim imn, în timp ce ceilalți invitați au rămas în picioare până la final.

Șeful PSD a revenit ulterior în sală și a susținut un discurs în care i-a mulțumit lui Viktor Orban pentru ajutorul acordat României pentru aderarea la Spațiul Schengen.