Grindeanu i-a mulțumit lui Viktor Orban, la Congresul UDMR, că a ajutat România să intre în Schengen FOTO: Hepta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a mulțumit vineri premierului maghiar Viktor Orban, în cadrul Congresului UDMR, desfășurat la Cluj, pentru sprijinul oferit României. În ciuda mesajelor cordiale, Grindeanu a ieșit din sală în momentul în care s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc, în deschiderea Congresului.

Șeful șocial-democraților a susținut un discurs la evenimentul la care a participat și premierul Ilie Bolojan, împreună cu omologul său maghiar, și a ținut să menționeze sprijinul oferit de Viktor Orban pentru aderarea României la Spațiul Schengen.

„Îi mulțumesc premierului Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național. Astăzi, când călătorim fără bariere ni se pare poate ceva normal și firesc, dar nu trebuie să uităm că România a fost ținută la ușa Schengen timp de 13 ani”, a spus Sorin Grindeanu.

Apel la unitate, în ciuda tensiunilor din coaliție

Președintele PSD a transmis că este nevoie de unitate în cadrul coaliției de guvernare, prin depășirea barierelor politice și a vorbit despre o reconciliere cu cetățenii.

“Avem nevoie de acest lucru, pentru că România trece printr-o perioadă complicată, în care tentația populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică.

Dacă noi vom da greș, România va da greș și nu ne putem ierta acest lucru. Nu trebuie să fardăm adevărul: dincolo de noi, este doar deșertul populismului. Depinde doar de noi dacă vom permite asta”.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, UDMR a jucat un rol de echilibru în viața politică românească și în interiorul Coaliției.

“Moderația, consecvența și respectul pentru cuvântul dat nu sunt calități etnice, ci reprezintă în primul rând valori politice și morale care trebuie să ne ghideze pe toți.

Sigur că într-o coaliție de guvernare, diferențele de opinie sunt firești. Avem partide cu identități proprii, cu istorii și electorate diferite. Iar experiența ne-a demonstrat că uneori dezbaterea între noi poate fi extrem de intensă”.

Cu toate acestea, Sorin Grindeanu nu a ascuns tensiunile care apar între partidele aflate la guvernare, precizând că “uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”.

Liderul PSD a conchis că un echilibru în coaliția de guvernare va duce șa protejarea puterii de cumpărare a românilor, relansarea economiei, salvarea firmelor autohtone și stabilitatea țării.

În ciuda apelului la unitate și la depășirea barierelor culturale dintre români și maghiari, Congresul UDMR nu a fost lipsit de controverse. Sorin Grindeanu a ieșit din sală la intonarea Imnului Secuiesc, în deschiderea Congresului UDMR.

Replica lui Kelemen Hunor nu s-a lăsat așteptată

Momentul a fost marcat de președintele UDMR, Kelemn Hunor, care a sugerat că pe Sorin Grindeanu îl așteaptă, de asemenea, un Congres în cadrul PSD, mult mai dificil:

"Avem un parteneriat și cu Partidul Social Democrat, îl salut pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Astăzi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres, poate acolo trebuie să ai emoții. Succes în congres!", a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor l-a felicitat pe Ilie Bolojan - care a rămas în sală - pentru curajul de a începe reforma statului. "O reformă reală. Ați contat pe noi în această bătălie", s-a adresat el premierului.