Radu Miruţă i-a oferit Emblema de Onoare a Armatei Române lui Constantin Păunescu, veteran de război ajuns la 103 ani

Radu Miruţă i-a oferit Emblema de Onoare a Armatei Române lui Constantin Păunescu, veteran de război ajuns la 103 ani. Sursa foto: Facebook / Radu Miruţă

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis, vineri, că i-a oferit Emblema de Onoare a Armatei Române lui Constantin Păunescu, maior (rtr.), 103 ani, veteran de război. "Domnule ministru, să aveți grijă de gurile Dunării, că dacă ni le iau străinii, e vai de biata țară", a fost mesajul fostului maior către Miruţă.

L-am întrebat ce sfat le-ar da tinerilor din ziua de astăzi și, după mai bine de un secol de viață, a spus fără să stea pe gânduri: să nu fure, să muncească și să îi respecte pe cei mai buni decât ei.

Pentru modul exemplar în care și-a îndeplinit misiunile, pentru contribuția adusă prestigiului Armatei Române, Ministerul Apărării i-a oferit Emblema de Onoare a Armatei Române.

La final, m-a strans de mână, apropiindu-se sa îmi șoptească parcă ceva: “Vă rog, să aveți grijă de țara noastră, că-s prea mulți cei care vor doar bani de pe urma ei”. 103 ani de înțelepciune", a postat Radu Miruţă pe Facebook.