Radu Miruţă, mesaj pentru AUR: Dacă sunt folosiţi pentru a redirecţiona banii care vin din SAFE, le spun să-şi pună pofta în cui

Ministrul Economiei, Radu Miruţă. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, luni, în direct, la Antena 3 CNN, despre moţiunea simplă împotriva sa depusă de AUR că "este absolut ridicol în cazul de faţă cum AUR a transformat o minciună, un fake news, într-o moţiune simplă", apoi le-a transmis un mesaj şi în legătură cu o bănuială pe care ar avea-o: "Dacă cei de la AUR sunt folosiţi de entităţi din statul român, private sau non-private, cu scopul de a redirecţiona banii care vin din SAFE, eu am să le spun 2 cuvinte: este exclus. Mai bine să-şi pună pofta în cui".

"Fiecare partid are legitimitate să voteze cum consideră. Ideea este că e respect pentru moţiune, e un instrument democratic, însă este absolut ridicol în cazul de faţă cum AUR a transformat o minciună, un fake news, într-o moţiune simplă. Pentru că e una să fii acuzat de lucruri discutabile şi alta este să propagi o minciună prin tot felul de titluri bombastice şi s-o transformi într-o moţiune simplă.

Dacă pe cei de la AUR îi deranjează informarea poporului român a secvenţei decizionale în România, e problema lor. Eu am prezentat care sunt secvenţiile de decizie şi care este ordinea operaţiilor pentru diverse scenarii. Eu am explicat, pe culoarul A care ar fi deciziile, pe culoarul B care ar fi deciziile. N-am menţionat niciodată că România a decis să se încadreze pe una dintre cele 2 variante. Să transformi asta într-o minciună este o jenă pentru seriozitatea care ar trebui să exsite în Parlament.

Dacă cei de la AUR sunt folosiţi de entităţi din statul român, private sau non-private, cu scopul de a redirecţiona banii care vin din SAFE, eu am să le spun 2 cuvinte: este exclus. Mai bine să-şi pună pofta în cui.

N-am discutat cu PSD despre moţiune, avem discuţii despre planul de relansare economică, despre reforma administrativă. Aceste lucruri sunt pe masa Coaliţiei", a declarat Radu Miruţă.