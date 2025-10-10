Radu Miruță: „Sunt fabrici de armament în care plouă și a crescut vegetație”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că lipsa investițiilor în industria de armament din România în ultimii 25 de ani a dus la degradarea unor fabrici. Există uzine ale căror hale sunt expuse ploii și în care au crescut copaci. Totuși, Radu Miruță spune că și aceste fabrici pot fi reparate și reintroduse în circuitul industriei naționale de apărare, iar o șansă uriașă de revitalizare este oferită de programul SAFE, în care Polonia și România au primit cei mai mulți bani.

„În ultimii 25 de ani nu au mai fost investiții în fabricile din industria națională de apărare, am vizitat multe dintre ele, din cauza faptului că nu au mai existat investiții, producția s-a restrâns, și în multe din aceste fabrici există clădiri de unde s-a restrâns activitatea, nu s-a mai avut grijă de clădirea respectivă și da, în multe dintre ele plouă și a crescut vegetație”, a spus Radu Miruță la Antena 3 CNN.

Din 21 de fabrici din industria națională de apărare, 14 înregistrează pierderi. Totuși, ministrul Economiei crede că și acestea pot fi salvate și pot deveni un motor al economiei.

„Avem un mare avantaj, sunt oameni extraordinar de bine pregătiți și de multe ori te miri cum de mai reușesc să mai producă cu tehnică veche.

Pe fiecare dintre platformele pe care le avem, chiar și în cele în care există hale cu copaci crescuți înăuntru, există și hale în care se desfășoară activitatea. Există 21 de platforme în industria națională de apărare, 21 de locații, 14 dintre ele înregistrează pierderi, șapte nu. Deci cele șapte, per ansamblu, stau bine, dar și în cele 14 în care există pierderi, există zone unde se poate aduce o linie de producție modernă, unde există capacitate de depozitare, unde există oameni foarte bine pregătiți și unde se pot dezvolta lucruri”, a spus Radu Miruță.

Ministrul Economiei a dat exemplul Pirochim Victoria, fabrica de produse propulsive pentru muniție, unde nu mai există activitate deloc, dar care va fi transformată în fabrică de pulberi.

„Din toate cele 21 de platforme, cea de la Pirochim efectiv nu avea activitate deloc, acolo se trăia doar din acei bani de nucleu, suma pe care statul român o plătește pentru a menține industria națională de apărare, iar acolo se va face cea mai mare fabrică de pulberi din zona aceasta a Europei. Se potrivește extraordinar de bine acestei fabrici.

Avem posibilități de a face arme și muniții de infanterie la Uzina Mecanică Cugir, la Fabrica de Arme de la Cugir, la Sadu, avem capacitate de muniție de calibru medie și mare la Plopeni, la Carfil, la Dragomirești. Avem capcitate de blindate la Uzina Mecanică București, la Moreni, rachete la Ploiești, la Tohani...nave la șantierul naval de la Mangalia.

Avem capacitate de a dezvolta produse noi. Preocuparea e să tragem acești bani din SAFE la un preț corect. Nu e suficient să anunțăm că se face un parteneriat, dacă noi vom plăti 2% sau 3% dobândă din SAFE, dar ne vor da produse la un preț de două sau de trei ori mai mari decât cel real. Trebuie să negociem condiții comerciale corecte”, a precizat Radu Miruță.

Ministrul Economiei a explicat că acum miza este ca România să negocieze condiții comerciale corecte în contractele pe care le va semna în baza programului SAFE. Însă acest lucru depinde de Comisia Europeană.

„Dacă la finalul lunii noiembrie, Comisia Europeană ne va obliga să spunem și cu cine vom face ceea ce vom face sau să spunem doar ce vom face cu o listă de potențiali producători.

Dacă ne va obliga să spunem că facem mașina de luptă a infanteriei cu X neapărat ne vor lega mâinile la spate și nu vom posibilitatea ulterioară a unei negocieri serioase.

Dacă ne va da posibilitatea să spunem ce vom face cu două trei opțiuni, vom avea levieri de negociere. Am făcut modelul cu Rheinmetall unde am arătat că se poate. Am pus în contract obligația unui lanț de aprovizionare local. Nu vom negocia cu mâinile legate la spate acceptând orice condiții comerciale de dragul de a spune că am luat bani prin SAFE.

Contează să atragem banii aceștia, se poate dezvolta toată economia, însă să nu pierdem din vedere interesul României și anume condiții comerciale corecte. Detaliile sunt în condițiile comerciale, sunt o grămadă de costuri adiționale pe care aceste companii multinaționale le aduc suplimentar și de multe ori de acolo își iau banii”, a explicat Miruță la Antena 3 CNN.

Ministrul Radu Miruță a dezvăluit anterior, la Antena 3 CNN, alte situații revoltătoare de la fabricile de armament din România. De pildă, în curtea Fabricii de Pulberi Făgăraș se află o groapă de gunoi, care din când în când ia și foc. Radu Miruță a dezvăluit și că explozia de la Uzina Mecanică (UM) Cugir a fost anunțată de un vecin. „Cei de la 112 nici nu credeau, credeau că e o glumă. Acolo paza nu este militară, acolo eu am observat niște vulnerabilități în ceea ce privește modul în care se făcea paza”, a spus ministrul Economiei.