Radu Miruță: Trei avioane militare americane au decolat din București, dar nu știu dacă au alimentat sau nu

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Foto: Inquam Photos/Alexandru Nechez

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că trei dintre cele cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene ale SUA, staționate la București, au efectuat un zbor joi seară, însă nu știe dacă au fost implicate în operațiuni de realimentare.

BoardingPass scrie însă că avioanele au decolat joi seară de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar apoi au revenit la București. Misiunea a durat aproape șase ore.

Radu Miruță a mai precizat că în Parlament s-a aprobat trimiterea de până la 15 astfel de aeronave militare în România.

„Deocamdată, în baza hotărârii Parlamentului de săptămâna trecută, noi punem la dispoziție baza 90 pentru aceste aeronave. Pot să confirm că au plecat într-adevăr trei aeronave militare care au efectuat un zbor, dar dacă au alimentat sau nu, nu este o chestiune care ni se raportează nouă.

Toate aeronavele care zboară în spațiul aerian românesc sunt cu informarea spațiului aerian român. Statul român este anunțat pentru a avea acele aeronave culoare de zbor. Este o chestiune publică. Nu știu unde se duc, știu că trei aeronave au plecat, au zburat în afara spațiului aerian românesc, dacă au alimentat sau nu au alimentat, nu știu să vă spun.

S-a votat în Parlament să vină până la 15 aeronave de tip cisternă. Zilele trecute au venit 3 și încă alte două, eu știu că veniseră cinci, nu știu dacă au mai venit sau nu ieri”, a declarat Radu Miruță.

Întrebat dacă ar trebui să ne facem griji cu privire la amenințările din partea Iranului, ministrul Apărării a răspuns că:

„Nu ne facem griji în acest moment pe teritoriul României cu privire la aceste amenințări (n.red din partea Iranului). Ne facem mai puține griji decât ne făceam acum o săptămână”, a mai declarat Radu Miruță.

Amintim că în data de 11 martie, România a aprobat în CSAT și apoi în Parlament cererea Washingtonului de a desfășura temporar avioane de luptă la bază aeriană din Marea Neagră pentru a ajuta la operațiunile militare din Orientul Mijlociu.

Baza de la Kogălniceanu a fost aleasă de către SUA pentru a fi un punct de sprijin pentru un eventual pod aerian spre Orientul Mijlociu.

Aceste aeronave vor decola de la Mihail Kogălniceanu, tocmai pentru a alimenta alte aeronave de luptă F-16, F-35 sau F-22, care au misiuni în Orientul Mijlociu. Nu este singura bază militară pe care americanii au ales-o în țara noastră.

Cea de la Câmpia Turzii este de asemenea, desemnată ca fiind o unitate militară importantă pentru americani.