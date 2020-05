Radu Oprea, senator PSD: "Pandemia nenorocește economia! Companiile mici sunt în pericol!"

”Guvernanții lucrurilor "fantastice" au uitat cu totul de ei. Îi îndemn să invețe structura companiilor din România, pentru că atunci cănd spunem IMM, vorbim despre capitalul românesc.

Structura economiei românești în 2019 - 609.881 firme active din care: 311.947 firme cu cifră de afaceri (CA) peste 100.000 lei, 141.448 firme cu CA peste 400.000 lei, 91.727 firme cu CA peste 1.000.000 lei, 27.300 firme cu CA peste 4.500.000 lei.

Mult lăudatul IMM Invest, care ar fi trebuit să răspundă nevoilor mediului de afaceri din România, este extrem de restrictiv. Una dintre condițiile impuse de bănci este ca valoarea vânzărilor dintr-un an să depășească 400.000 lei (sursa site ING Bank). Deci, se adresează doar la 141.448 firme. Iar dacă ne gândim că cei afectați sever de deciziile guvernului, precum închiderea afacerii în domeniul HoReCa, nu vor putea obține credite de la bancă, numărul companiilor care pot fi finanțate devine extrem de mic. Probabil maximum 15.000, cât "profețea" Florin Cîțu inițial.

Anunțată cu mare pompă, finanțarea europeană prin programul POR axa 2.2 este și mai restrictivă. Propunerea actualului Guvern se adresează proiectelor cu valori cuprinse între 2 si 6 milioane de euro. Proiectele din timpul guvernului PSD aveau valoarea cuprinsă între 200.000 și 1.000.000 euro. Fondurile alocate pe fiecare regiune va permite finanțarea unui număr foarte mic de proiecte. Cred că actuala propunere este greșită și nu răspunde nevoilor reale ale companiilor românești. Asta dacă nu sunt cumva sunt alte interese și camarila de partid trebuie să "câștige" finanțările.

Despre cei care au debutat în afaceri prin Start Up Nation, Start Up Diaspora sau Start Up Plus ar fi multe de povestit. Măsurile de sprijin necesare nu au venit la timp și, cel mai probabil, foarte mulți nu vor putea încheia perioada de monitorizare în condițiile contractate. Este nevoie de prelungirea perioadei de implementare cu cel putin șase luni.

Le readuc aminte guvernanților că sunt peste 300.000 de companii și cel puțin 500.000 de locuri de muncă direct afectate. Lipsa sprijinului real are consecințe dezastroase asupra locurilor de muncă, a veniturilor antreprenorilor și, implicit, a veniturilor statului. Intreprinderile mici și mijlocii din România, în conformitate cu studiul PIAROM (Patronatul Investitorilor Autohtoni), au o profitabilitate de aproape trei ori mai mare comparativ cu companiile mari, în mare majoritate multinaționale.

Iar dacă nu au creativitatea și înțelegerea necesare pentru a veni cu programe de sprijin, le spun actualilor guvernanți să nu se rușineze, pot copia cu încredere din măsurile propuse de PSD.”, a declarat Radu Oprea, senator PSD.