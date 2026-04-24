Raluca Turcan denunță o „mișcare disperată” din partea PSD: „Încearcă să mute jocul din Parlament în altă parte”

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Raluca Turcan acuză PSD că vrea să mute tranșarea crizei politice printr-un vot în Parlament la Curtea Constituțională a României (CCR) „despre care toată lumea ştie că este în buzunarul PSD prin judecătorii aflaţi în siajul lor”. Deputata PNL susține că sesizarea CCR ar fi „o mișcare disperată” din partea social-democraților. Declarațiile vin după ce surse au declarat pentru Antena 3 CNN că, la consultările cu președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu i-a spus că ia în calcul să sesizeze CCR ca să clarifice dacă guvernul mai are legitimitate, după demisia miniștrilor PSD.

„Înţeleg că cea mai nouă 'soluţie' găsită de PSD ca să iasă din fundătura politică în care s-au băgat singuri este să trimită o sesizare la Curtea Constituţională. Să ne lămurim, zic ei, ce se întâmplă după cele 45 de zile de interimat: adică se prelungeşte mandatul guvernului condus de Ilie Bolojan cu alte 45 de zile sau trebuie să meargă în Parlament la vot?”, a scris Turcan pe Facebook.

„Această mişcare disperată arată că PSD duce CCR într-un joc de partid şi toacă inclusiv ultima fărâmă de credibilitate a acestei instituţii”, a scris Turcan, pe Facebook.



Fosta președintă a PNL a scris că nu ar fi prima dată când social-democrații se folosesc de CCR. „Amintiţi-vă episodul cu pensiile speciale: CCR a tergiversat luni de zile o decizie, invocând motive care de care mai hilare, până când PSD şi-a 'sunat' judecătorii şi le-a zis 'ok, puteţi da undă verde acum'. Şi au dat”, a explicat deputata PNL.

Raluca Turcan a mai spus că prin această mișcare PSD demonstrează că nu are suficiente voturi ca să dărâme Guvernul Bolojan printr-o moţiune de cenzură.



„PSD a înţeles că nu se poate baza nici măcar pe propriii parlamentari să voteze moţiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, darămite pe alte partide! Aşa că încearcă să mute jocul din Parlament în altă parte, adică unde cred ei că au mai mult control”, a adăugat Turcan.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria. PSD a transmis că demisiile miniştrilor social-democraţi reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan, transmiţând că acest lucru înseamnă că acesta nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României.

Nicușor Dan încearcă să medieze criza politică prin consultări la Cotroceni, la care nu au fost invitate însă și partidele din Opoziție.