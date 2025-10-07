Raluca Turcan acuză "tăcerea" din PNL când Bolojan este atacat de PSD. "Ca în alte momente-cheie din trecut"

Deputata PNL Raluca Turcan. Foto: Agerpres

Deputata PNL Raluca Turcan a transmis, marţi, un mesaj ferm colegilor de partid, cărora le reproșează că nu-i iau apărarea premierului în faţa atacurilor lansate de social-democraţi. "Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD - de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte", a descris Turcan situaţia în care s-ar afla prim-ministrul României.

„Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD - de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o coaliţie din care chiar PSD face parte.

În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier.

Ce-i drept, în secunda zero rişti să intri sub valul de invective din partea colegilor de Coaliţie. Dar e o tăcere care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut.

Putem fi sau nu de acord cu măsurile lui Bolojan - dar un lucru e sigur: este singurul care şi-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile, cu bune (puţine) şi cu multe datorii primite pe inventar de la Marcel Ciolacu”, a postat Turcan pe Facebook, adăugând cum crede ea că a ajuns România în situaţia actuală:

"În anii trecuţi, în primul rând PSD a împins ţara în derapaje bugetare prin măsuri populiste şi nesustenabile. Poate într-o postare viitoare merită să îi amintim pe fiecare, cu nume şi prenume. Până atunci, o întrebare simplă: Cui serveşte acest comportament, în care coaliţia îşi sabotează propriul premier? Pentru că sigur nu serveşte României".

Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL să nu voteze proiectele PSD

Liderul senatorilor Partidului Național Liberal, Daniel Fenechiu, a anunţat, marţi, că PNL nu va susţine proiectele PSD privind eliminarea plăţii CASS pentru mame, personal monahal, veterani de război, menţionând că nu sunt bani la buget, notează Agerpres. Acesta a precizat că premierul Ilie Bolojan a cerut să nu voteze proiectele depuse în Parlament de PSD. Eliminarea CASS a fost susținută în comisiile din Senat de parlamentarii PSD, UDMR și AUR. Cei de la PNL și USR s-au abținut.

Senatorii liberali s-ar fi plâns în faţa lui Bolojan "că PSD joacă în afara Coaliţiei", au spus surse participante la şedinţă, referindu-se la proiectele depuse de social-democraţi în Parlament care contrazic deciziile din Guvern.