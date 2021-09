Rareş Bogdan, despre cum a intervenit Iohannis să îl salveze pe Orban de la mazilire

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a comentat, sâmbătă seară, în exclusivitate la Antena 3, declaraţia făcută de Ludovic Orban. Acesta a afirmat că "PNL nu are nicio datorie faţă de preşedintele Iohannis".

Rareș Bogdan susține că Orban a uitat toate momentele în care președintele României l-a sprijinit să nu fie debarcat mai devreme din funcție.

"Preşedintele Iohannis a reprezentat pentru Partidul Naţional Liberal, în aceşti ani de zile, exact acea bornă de care a fost călăuzit şi care l-a ajutat să ajungă la guvernare. Noi nu trebuie să uităm o chestiune şi o să fim extrem de sinceri acum, cu riscul să îi deranjez pe unii sau pe alţii, dar trebuie spus un lucru. Partidul Naţional Liberal a luat sub 26% la alegeri, Partidul Social Democrat a luat 28%, deci 2 procente în plus la alegeri. Sau 29 şi noi 25,8,%, îmi cer scuze. Mi se pare foarte dureros şi nu îl înţeleg. Chiar nu îl înţeleg pe Ludovic Orban de ce face asta, pentru că dacă cineva are de ce să îi mulţumească preşedintelui, acela este exact Ludovic Orban. De cel puţin două ori în carieră, în ultimii trei ani de zile, preşedintele a fost mai mult decât elegant şi l-a susţinut pe Ludovic Orban în momente în care partidul îl îndepărta de la putere", a declarat Rareş Bogdan, în cadrul emisiunii "Descoperiţi".

