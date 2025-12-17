Fondurile europene sprijină continuarea studiilor universitare pentru studenții din medii vulnerabile. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Comisia Europeană sprijină acordarea burselor sociale pentru 40.000 de studenţi din România prin Fondul Social European Plus, coordonat la nivel european de Roxana Mînzatu, vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, potrivit Agerpres.

Comisia Europeană susţine propunerea României de a utiliza Fondul Social European Plus (FSE+), prin Programul Educaţie şi Ocupare (PEO), pentru finanţarea burselor sociale destinate unui număr de aproximativ 40.000 de studenţi din universităţi din întreaga ţară, în anul universitar 2025-2026.

Sprijinul executivului UE este esenţial pentru asigurarea continuităţii acestui tip de ajutor, în contextul în care plata burselor sociale a fost temporar suspendată din bugetul de stat, ca urmare a măsurilor naţionale de reducere a deficitului bugetar. Prin activarea fondurilor europene, studenţii din medii vulnerabile pot continua studiile universitare, reducând riscul de abandon.

În acest scop, autorităţile române au propus suplimentarea cu aproximativ 60 de milioane de euro din FSE+ a bugetului proiectului "Intervenţii pentru învăţământul terţiar - măsuri sistemice pentru prevenirea şi reducerea abandonului universitar", finanţat prin Programul Educaţie şi Ocupare. Fondurile vor fi utilizate pentru acordarea burselor sociale studenţilor incluşi în lista beneficiarilor eligibili pentru ciclul de plată 2025, bursele fiind acordate pe o perioadă de nouă luni din anul universitar.

Comisia Europeană a confirmat că această măsură este în concordanţă cu regulamentul Fondului Social European Plus şi cu obiectivele Programului Educaţie şi Ocupare, care urmăresc sprijinirea tinerilor din grupuri dezavantajate, depăşirea situaţiilor de vulnerabilitate şi creşterea accesului la educaţie.

Prin acest acord, Comisia Europeană îşi reafirmă angajamentul de a răspunde flexibil nevoilor statelor membre şi de a utiliza FSE+ ca principal instrument european pentru investiţii în capitalul uman. Sprijinul acordat contribuie direct la prevenirea abandonului universitar şi la menţinerea tinerilor în sistemul de învăţământ superior.

Măsura se bazează pe o realocare temporară a fondurilor în cadrul aceleiaşi priorităţi şi aceluiaşi obiectiv specific din Programul Educaţie şi Ocupare şi susţine implementarea programului naţional de reducere a abandonului universitar, prioritate strategică a României stabilită prin Legea Învăţământului Superior. Totodată, aceasta reduce presiunea financiară asupra universităţilor şi contribuie la stabilitatea lor instituţională.

Pe baza acestui sprijin, autorităţile române urmăresc ca bursele sociale să fie disponibile pentru studenţi în anul universitar 2025-2026, cu primele plăţi estimate pentru luna februarie 2026, aferente lunii ianuarie. Pe termen lung, România şi-a exprimat angajamentul de a relua finanţarea burselor sociale din bugetul de stat, în completarea sprijinului oferit de Fondul Social European Plus.