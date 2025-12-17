Ilie Bolojan anunţă că nu s-a însurat. "Nu este real. Uneori, afli lucruri noi despre tine"

Ilie Bolojan, prima apariție cu partenera la un eveniment oficial. Cei doi au mers la priveghiul Cardinalului Mureşan, la Blaj. Foto: Arhieparhia Blaj/Facebook

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, într-un interviu oferit la Digi FM, că s-a căsătorit în secret cu partenera lui de viaţă, Ioana Fâșie. Unele publicaţii de la noi au speculat că Ilie Bolojan a făcut nunta în secret, după ce păurtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, s-a exprimat despre Ioana Fâșie ca fiind "soția premierului".

Pornind de la mesajul unui ascultător, respectiv: "Aşteptam să se însoare Nicuşor Dan şi s-a însurat Ilie Bolojan", premierul a negat nunta cu partenera lui de viaţă. El şi Ioana Fâșie formează un cuplu de mai mulţi ani.

"Da, uneori, afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real. Dar, considerând că nu este o informaţie care îi interesează pe cetăţeni, am refuzat comentarii pe tema asta", a declarat prim-ministrul României.

Ioana Fâșie este asistent medical principal cu studii superioare, în cadrul serviciului de anatomie patologică de la Spitalul Județean de Urgență Oradea.