1 minut de citit Publicat la 15:38 27 Sep 2025 Modificat la 16:41 27 Sep 2025
Ilie Bolojan, prima apariție cu partenera la un eveniment oficial. Cei doi au mers la priveghiul Cardinalului Mureşan, la Blaj. Foto: Arhieparhia Blaj/Facebook

Premierul Ilie Bolojan a avut, sâmbătă, prima apariţie cu partenera la un eveniment oficial, când cei doi au mers la priveghiul Cardinalului Mureşan, la Blaj, informează Antena 3 CNN.

Funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România, vor avea loc luni, la ceremonii urmând să participe preşedintele Nicuşor Dan.

"Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa Cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a afirmat Ilie Bolojan la Blaj.

Înmormântarea cardinalului va avea loc luni, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj, judeţul Alba. Preşedintele Nicuşor Dan şi-a anunţat prezenţa.

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a anunţat joi, că Arhiepiscopul a încetat din viaţă la vârsta de 94 de ani.

