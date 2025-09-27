Ilie Bolojan, prima apariție cu partenera la un eveniment oficial. Cei doi au mers la priveghiul Cardinalului Mureşan, la Blaj

27 Sep 2025

Ilie Bolojan, prima apariție cu partenera la un eveniment oficial. Cei doi au mers la priveghiul Cardinalului Mureşan, la Blaj. Foto: Arhieparhia Blaj/Facebook

Premierul Ilie Bolojan a avut, sâmbătă, prima apariţie cu partenera la un eveniment oficial, când cei doi au mers la priveghiul Cardinalului Mureşan, la Blaj, informează Antena 3 CNN.

Funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România, vor avea loc luni, la ceremonii urmând să participe preşedintele Nicuşor Dan.

"Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa Cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a afirmat Ilie Bolojan la Blaj.

Înmormântarea cardinalului va avea loc luni, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj, judeţul Alba. Preşedintele Nicuşor Dan şi-a anunţat prezenţa.

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a anunţat joi, că Arhiepiscopul a încetat din viaţă la vârsta de 94 de ani.