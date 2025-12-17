Bolojan, înainte de şedinţa Coaliţiei: Dacă nu se resetează relațiile, lucrurile se vor termina prost. E doar o chestiune de timp

Liderii Coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în cadrul unui interviu, referitor la tensiunile din Coaliție și la încălcarea protocolului, că „dacă nu se resetează relațiile în Coaliție lucrurile se vor termina prost”. „E doar o problemă de timp până conflictele vor escalada”, a mai adăugat acesta.

Prim-ministrul a fost întrebat dacă a fost încălcat protocolul de Coaliție atunci când social-democrații au decis să voteze moțiunea simplă a celor de la AUR împotriva ministrului Mediului.

„A fost o încălcare a protocolului de Coaliție, nu a fost un lucru bun.

Ceea ce s-a întâmplat ieri la Senat, n-a fost un lucru bun. Pe de o parte, pentru că a fost o încălcare a protocolului de coaliție. Pe de altă parte, gândiți-vă că atunci când s-a dus la microfon doamna ministru și a dat replici PSD, cei care aplaudau erau cei din opoziție cel mai mult. Iar când s-au dus colegii de la PSD și au criticat-o pe doamna ministru, din nou cei care aplaudau cel mai mult erau cei din opoziție.

Din punct de vedere uman, e greu să faci echipe puternice mâine dacă astăzi oamenii se porcesc între ei, coboară critica la un nivel care nu este de natură a crea încredere.

Am făcut tot ce e posibil uman ca această Coaliție să funcționeze. Creștem un bulgăre de zăpadă care se agravează. Trebuie să resetăm lucrurile în această coaliție și să mergem mai departe dacă suntem responsabili”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri, la DigiFM.

El a mai adăugat că dacă lucrurile nu vor merge în direcția în care ar trebui să meargă, atunci: „A doua ipoteză este să continuăm așa cu moțiuni și degradarea relațiilor se va accentua și dacă nu se resetează relațiile în Coaliție lucrurile nu se vor termina bine. E doar o problemă de timp până conflictele vor escalada și lucrurile se vor termina prost”, a mai declarat Ilie Bolojan.

PSD e acuzat că a încălcat protocolul Coaliției

Moțiunea împotriva ministrei Diana Buzoianu a încins spiritele în Coaliția de guvernare. PNL și USR îi acuză pe social-democrați că au încălcat protocolul Coaliției, după ce au colaborat cu AUR în Senatul României pentru adoptarea moțiunii simple. În replică, președintele PSD le-a transmis că social-democrații l-au anunțat pe premier că aceasta este următoarea lor mișcare, dacă nu o demite pe ministra Mediului.

Sorin Grindeanu a spus că el l-a anunțat pe premierul Ilie Bolojan că dacă nu o demite pe ministra USR, social-democrații vor vota moțiunea simplă depusă împotriva ei.

„Și acest lucru noi l-am anunțat din timp. Prin acest moment de astăzi, de fapt, noi am marcat managementul catastrofal pe care îl are doamna...domnișoara Buzoianu, doamna ministru Buzoianu (sic!) la minister. Noi am sancționat acest lucru. Eu am anunțat primul ministru săptămâna trecută de decizia noastră.

Nu putem doar pentru că suntem parte a acestei Coaliții să nu amendăm proasta gestiune de la Ministerul Mediului. Îmi pare rău. Statutul de membru într-o Coaliție nu înseamnă că nu vedem lucrurile proaste făcute de doamna ministru.

Săptămâna trecută am anunțat, cum era normal, pe primul ministru. I-am spus că noi dorim să se desființeze această societate de la Prahova, ESZ, demisia sau demiterea directorului Apelor Române și demiterea doamnei ministru. Nimic nou nici aici”, a spus Sorin Grindeanu, la Timișoara.