Rareș Bogdan: „Doamna Dăncilă ne-a trimis din nou scrisori de amor”

Eurodeputatul PNL, Rareș Bogdan, a precizat că la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie nu vor exista surprize, fiind încrezător că președintele Klaus Iohannis va câștiga cel de-al doilea mandat.

Prim-vicepreședintele PNL a mai afirmat că liberalii primesc ”scrisori de amor” de la Viorica Dăncilă, asta după ce fostul premier a lansat un alt apel public, printr-o scrisoare deschisă, și l-a invitat pe Klaus Iohannis la ”o confruntare democratică pe care românii o cer şi o merită”.

„Doamna Dăncilă ne-a trimis din nou scrisori de amor, după ce ieri a afirmat că nu a fost lovitură de stat. Aștept să-și ceară și scuze. Noi suntem alături de români, am fost în Maramureș, am fost în Bitrița, la Galați, în Prahova. Doamna Dăncilă preferă să stea între patru pereți pentru că nici nu are ce să le spună cetățenilor, le este frică ză dialogheze cu ei”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: „Aș putea vorbi ore întregi despre realizările lui Klaus Iohannis”

În ceea ce privește realizările lui Klaus Iohannis în calitate de președinte al românilor, Rareș Bogdan a adăugat că principala realizare este că a menținut România în rândul țărilor civilizate.

„Principalele realizări sunt legate de faptul că a ținut România în rândul țărilor civilizate. În 2017-2018 PSD voia să acapareze instituții și să le pună în subordonarea partidului”, a declarat Rareș Bogdan, într-o intervenție telefonică la Antena 3.