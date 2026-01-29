Recordul sinecurilor e deținut de iubita șefului CJ Iași, Costel Alexe. S-a plimbat în 5 ani prin 4 companii de stat și 5 instituții

Costel Alexe a negat că funcțiile deținute de Florescu din 2020 încoace au legătură cu relația dintre ei spunând că ce o recomandă este faptul că „este membru PNL”. Foto: Anamaria Florescu via Facebook

Iubita șefului Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, deține recordul în sinecuri publice. În cinci ani, de când a lucrat cu Alexe la Ministerul Mediului, Anamaria Florescu a fost angajată la Camera Deputaților, Senat și la Secretariatul general al Guvernului. În același timp, aceasta a fost membră în Consiliile de Administrație a patru companii publice, potrivit unei anchete Reporter de Iași. Costel Alexe a declarat că nu face comentarii cu privire la viața lui personală, iar în ceea ce privește acest șir nesfârșit de funcții deținute la stat de Florescu, șeful CJ Iași a spus simplu că „este membru PNL”.

Costel Alexe și Anamaria Florescu au lucrat împreună la Ministerul Mediului în anul 2020. Pe atunci liberalul era ministru și Florescu deținea funcția de director de cabinet la un secretar de stat. Potrivit Reporter de Iași, Anamaria Florescu ar fi iubita lui Costel Alexe. În declarația dată jurnaliștilor de la Iași, acesta nu a negat relația, precizând însă că nu face comentarii cu privire la viața sa personală.

Deși cei doi sunt discreți și nu au fotografii împreună pe rețelele sociale, pe conturile altor liberali ieșeni au apărut, din octombrie 2025, mai multe imagini de la balul Palatului Culturii, în care apar și Anamaria Florescu și Costel Alexe, unul lângă celălalt, în primul rând, alături de Mihai Chirica, primarul Iașului, Alexandru Muraru, șeful PNL Iași, și pe Adina Gîrjan, fost subprefect PNL.

Costel Alexe a negat că funcțiile deținute de Florescu din 2020 încoace au legătură cu relația dintre ei spunând că ce o recomandă este faptul că „este membru PNL”.

Record de sinecuri publice

Din 2020 încoace, Anamaria Florescu a fost angajată la Camera Deputaților, la Senat, la Secretariatul General al Guvernului, la Autoritatea pentru Digitalizarea României și la Ministerul Mediului. În paralel a făcut parte din Consiliile de Administrație a patru companii de stat: IOR, ESZ Prahova, Delgaz Grid București și Compania Imprimeria Națională. Iată lista completă

2017 – 2020: consultant Camera Deputaților;

consultant Camera Deputaților; 2020: consilier al secretarului de stat Mircea Fechet, Ministerul Mediului, membru CA la IOR, fabrică a Ministerului Economiei, care produce optică sportivă, echipament militar și aparatură medicală, membru CA la ESZ Prahova, principalul producător de apă potabilă pentru județul Prahova;

consilier al secretarului de stat Mircea Fechet, Ministerul Mediului, membru CA la IOR, fabrică a Ministerului Economiei, care produce optică sportivă, echipament militar și aparatură medicală, membru CA la ESZ Prahova, principalul producător de apă potabilă pentru județul Prahova; 2021: director în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, membru CA IOR, membru CA la Delgaz Grid București;

director în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, membru CA IOR, membru CA la Delgaz Grid București; 2022: Autoritatea pentru Digitalizarea României, membru CA la Delgaz Grid;

Autoritatea pentru Digitalizarea României, membru CA la Delgaz Grid; 2023: consilier la Secretariatul General al Guvernului; membru CA la Delgaz Grid;

consilier la Secretariatul General al Guvernului; membru CA la Delgaz Grid; 2024: consilier la Secretariatul General al Guvernului, membru CA la Compania Imprimeria Națională, membru CA la Delgaz Grid;

consilier la Secretariatul General al Guvernului, membru CA la Compania Imprimeria Națională, membru CA la Delgaz Grid; iulie 2025: consilier administrație publică la Senat, part-time;

Ce venituri a avut Anamaria Florescu

Slalomul printre funcții publice i-au adus Anamariei Florescu venituri substanțiale, potrivit declarațiilor sale de avere.

Anul 2020:

66.905 lei de la Ministerul Mediului

33.329 lei de la CA IOR

33.176 lei de la CA ESZ Prahova

23.500 lei de la consilier Camera Deputaților

Total = 156.910 lei = 13.075 lei net/medie lunară

Anul 2021:

107.031 lei de la Autoritatea pentru Digitalizarea României

24.128 lei de la CA IOR

21.600 lei de la CA Delgaz

Total: 152.759 lei = 12.729 lei/medie lunară

Anul 2024:

39.865 lei de la Secretariatul General al Guvernului

43.200 lei ca membru CA la Delgaz Grid

1.859 lei CA la CN Imprimeria Națională

92.000 lei contracte pentru producția și distribuirea materialelor de propagandă online cu PNL

Total: 176.924 lei = 14.743/medie lunară

Nu este prima dată când numele Anamariei Florescu apare în presă alături de cel al lui Costel Alexe. Reporter de Iași dezvăluia în 2020 o achiziție publică scandaloasă făcută la Ministerul Mediului, condus pe atunci de șeful CJ Iași.

Pe 4 martie a fost lansat anunțul de cumpărare directă, pe 5 martie s-a finalizat procedura, iar pe 6 martie a avut loc evenimentul, deschiderea campaniei „O pădure cât o țară”. Invitat special la lansare a fost Klaus Iohannis, președintele României la acel moment.

Serviciile de organizare au fost câștigate de Future Innovations, unde Anamaria Florescu a fost project manager în timpul campaniei electorale a PNL de care s-a ocupat tot această firmă.

Tot în 2020 Anamaria Florescu a fost numită director de cabinet la Mircea Fechet, secretar de stat la Ministerul Mediului la acea vreme.