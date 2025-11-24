„Reguli simple și clare”. Ministerul Sănătății publică în transparență decizională proiectul care modifică protocoalele pentru ATI

1 minut de citit Publicat la 19:55 24 Noi 2025 Modificat la 19:55 24 Noi 2025

sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Ministerul Sănătății a publicat luni, în transparență decizională, proiectul de Ordin care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI). Documentul aduce modificări considerate „necesare” de ministrul Alexandru Rogobete, care afirmă că regulile trebuie „reașezate” pentru a crește siguranța pacienților critici.

„Evenimentele din ultimele luni ne-au arătat că avem nevoie de reguli simple și clare. În timp ce unii ne explică de ce «nu se poate», la Ministerul Sănătății am hotărât ca împreună cu specialiștii din domeniu să analizăm toate rapoartele de control și să venim cu modificări ferme și concrete”, a transmis Rogobete într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, proiectul a fost elaborat cu sprijinul președintelui Comisiei de ATI a Ministerului Sănătății, prof. dr. Dorel Săndesc, și al președintelui Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă.

„După ce vezi, punctual, unde apar vulnerabilitățile, devine evident că un sistem devine cu adevărat sigur doar atunci când regulile sunt actualizate și respectate. Asta trebuie să garantăm noi”, a adăugat el.

Printre modificările incluse în proiect se numără clasificarea secțiilor ATI în trei categorii, în funcție de complexitatea cazurilor și infrastructura disponibilă, măsură care, potrivit ministrului, stabilește „un traseu clar al pacienților critici”. De asemenea, orice unitate publică sau privată care realizează anestezie va trebui să dețină cel puțin un pat de supraveghere postanestezie corect dotat.

Ministerul mai introduce obligația ca toate unitățile să facă dovada deținerii echipamentelor medicale folosite și a contractelor de service valabile, precum și reguli speciale pentru unitățile unde se realizează anestezie și terapie intensivă pediatrică.

Sunt clarificate atribuțiile medicilor ATI și ale celor din alte specialități cu atestat în terapie intensivă, iar normativul de personal este redefinit, cu accent pe echipa multidisciplinară.

„Medicina nu este despre un om sau doi, ci despre echipă, iar în ATI echipa face diferența”, scrie Rogobete.

Proiectul introduce și noi categorii de personal, precum medici epidemiologi, farmacologi clinicieni, farmaciști clinici, psihologi și fizioterapeuți. Totodată, pentru combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale, secțiile ATI ar urma să includă un medic infecționist sau epidemiolog și posibilitatea angajării unui asistent dedicat monitorizării infecțiilor nosocomiale.

„Aceste schimbări sunt despre siguranță reală, nu despre birocrație. Sunt măsuri concrete care elimină improvizațiile, reglementează ferm activitățile de anestezie și consolidează protecția pacienților”, afirmă ministrul.

Rogobete mai anunță că verificările vor continua în toate unitățile publice și private care efectuează proceduri de anestezie: „Verificăm fiecare structură, fiecare procedură, fiecare aviz”.