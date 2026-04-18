Replica lui Grindeanu la „șobolanii din cămară”: Să vinzi companiie profitabile înseamnă să furi toată cămara

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns sâmbătă la declarația lui Ilie Bolojan, despre „șobolanii din cămară”. „Când te gândești să vinzi CEC Bank, Romgaz, Transgaz, Portul Constanța, Transelectrica, toate aceste companii, care sunt companii pe plus, profitabile, înseamnă să furi toată cămara”, a spus el la Timișoara. Grindeanu a sublinit că „ăsta este adevăratul șobolanism”.

„Trăim o perioadă cu foarte multă emoție publică legată de politică. În acest moment, din punctul meu de vedere, România și Guvernul nu mai funcționează. Noi ne uităm la prostiile și porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalți, iar ceilalți ne urmăresc pe noi. Noi stăm și spunem despre șobolanisme.

Cred că România a devenit neguvernabilă și actul de guvernare este incoerent. Fie că ești social-democrat, userist, liberal, maghiar sau din grupul minorităților naționale, nu cred că ești mulțumit de modul în care funcționează Guvernul. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor sau pentru români.

Să vinzi companii profitabile într-o perioadă de criză este un jaf. Asta este șobolanism. Și să faci asta pe repede înainte, fără ca titularii portofoliilor să știe, este normal așa ceva? Asta este guvernare în coaliție?”, a spus Grindeanu, la Timișoara.

Premierul a lansat, vineri, un atac dur la adresa liderilor PSD, precizând că nu vorbește despre întreg partidul, ci despre „oameni care induc decizii în partide, care au motivații pe față sau ascunse”.

„În cămara cu șobolani am aprins becurile. Clar am deranjat”, spunea Bolojan.

Documente interne ale Guvernului, obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN, arată cum vrea Ilie Bolojan să scoată la bursă părți din cele mai importante companii de stat. Planul este deja împărțit pe priorități clare: Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank sunt primele vizate, în timp ce alte companii sunt amânate sau ținute „în așteptare” din cauza riscurilor.

Nu este vorba doar despre bani la buget, ci și despre un plan mai amplu: întărirea Bursei de Valori București și atragerea investitorilor mari.

Potrivit raportului realizat de aparatul vicepremierului Oana Gheorghiu, listarea unor pachete din companiile de stat este văzută ca o „opțiune strategică viabilă”. Pe lângă presiunile din PNRR, documentul indică și un alt motiv: România are nevoie de mai multe companii mari listate pentru ca Bursa de Valori București să devină relevantă în regiune.