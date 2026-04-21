„Respingem ultimatumul”. Liderii PNL au decis că nu vor mai face coaliție cu PSD dacă partidul lui Grindeanu va ieși din Guvern

1 minut de citit Publicat la 14:01 21 Apr 2026 Modificat la 14:08 21 Apr 2026

Liderii PNL, reuniți în ședință. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Liderii PNL au adoptat, marți, în unanimitate, o rezoluție în care amenință PSD că dacă „va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice”, Partidul Național Liberal „nu va mai face parte dintr-o Coaliție” cu PSD. De asemenea, liberalii au decis să respingă ultimatumul PSD spunând „că nu există niciun motiv pentru ca prim ministrul să plece din funcție.”

Rezoluția adoptată de liderii PNL:

„Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal și Grupurile Parlamentare ale PNL își reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea guvernării și pentru implementarea reformelor asumate în fața românilor, prin programul de guvernare.

PNL își exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan și pentru finalizarea reformelor asumate.

PNL constată că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate și o fugă de răspundere față de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbția fondurilor europene.

PNL respinge orice tentativă de abandonare a reformelor, inclusiv a celor de corectare a deficitului bugetar, și subliniază că România nu își poate permite blocaje instituționale într-un context economic și internațional dificil.

De asemenea, reconfirmă că, dacă PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte dintr-o Coaliție cu această formațiune politică.

PNL respinge categoric ultimatumul PSD și consideră că nu există niciun motiv pentru ca prim ministrul să plece din funcție.

PNL îl mandatează pe prim-ministrul Ilie Bolojan ca, împreună cu echipa liberală din instituțiile guvernamentale, să continue să susțină modernizarea statului român în beneficiul cetățenilor prin:

• continuarea reformelor

• eliminarea risipei și a privilegiilor;

• accelerarea absorbției fondurilor europene;

• asigurarea stabilității”

Ședința de marți a fost una tensionată, în care mai mulți lideri i-au cerut premierului să aibă o relație mai bună cu președintele Nicușor Dan, să se distanțeze de o eventuală susținere a partidelor extremiste din Parlament și să negocieze cu PSD un nou protocol de guvernare şi să ajungă la o "reconciliere".

Decizia liberalilor de marți vine înaintea consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan cu liderii coaliției, consultări anunțate pentru miercuri, începând cu ora 9:00.