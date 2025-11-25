Robert Negoiţă salută inițiativa Ministerului Mediului de înăsprire a sancțiunilor pentru distrugerea spațiilor verzi urbane

1 minut de citit Publicat la 15:50 25 Noi 2025 Modificat la 15:50 25 Noi 2025

Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3. Foto: Agerpres

Primarul Sectorului 3, Robert Sorin Negoiță, a transmis o adresă oficială către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin care felicită inițiativa de modificare a Codului Silvic pentru introducerea unui regim penal aplicabil celor care taie, distrug sau degradează arborii din zonele verzi ale orașelor.

Edilul subliniază că această măsură reprezintă un pas necesar și mult așteptat pentru protejarea spațiilor verzi urbane, afectate în ultimii ani de retrocedări ilegale și defrișări masive. În document, primarul amintește că Primăria Sectorului 3 propune de mulți ani o astfel de schimbare legislativă, menită să descurajeze acțiunile care pun în pericol sănătatea comunității.

Totodată, Robert Negoiță solicită ca modificările legislative să includă și măsuri de responsabilizare a celor care au produs deja distrugeri ale spațiilor verzi. Ca exemplu este menționată situația celor 12 hectare retrocedate ilegal din Parcul IOR, unde, în ciuda sancțiunilor și acțiunilor în instanță, sute de arbori au fost tăiați sau otrăviți. Primarul propune introducerea unei obligații legale ca proprietarii care au generat astfel de distrugeri să replanteze cel puțin dublul numărului de copaci eliminați, pe același amplasament.

Primarul Sectorului 3 își exprimă în final aprecierea pentru deschiderea și determinarea Ministerului Mediului și își manifestă speranța că și această propunere va fi analizată cu aceeași seriozitate, în beneficiul tuturor comunităților urbane din România.