Rogobete, despre greva de avertisment din Sănătate: "E pe deplin justificată". Ce a descoperit la Bagdasar-Arseni din Bucureşti

Luni, angajați din peste 480 de unități sanitare din țară au participat la o grevă de avertisment. Sursa colaj foto: Facebook/Alexandru Robobete

Social-democratul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, s-a declarat solidar cu angajații din Sănătate care s-au aflat luni, în grevă de avertisment, afirmând că demersul este "pe deplin justificat", potrivit Agerpres. Oficialul a mai spus că a decis să meargă astăzi la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" din Capitală, iar vizita de aici i-a oferit ocazia să discute direct cu personalul medical și auxiliar, pentru a înțelege problemele cu care se confruntă aceștia în activitatea de zi cu zi.

"Astăzi, am ales să fiu acolo unde este cea mai importantă luptă: alături de colegii mei și de personalul medical de la Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar-Arseni» din București. Este prima grevă de avertisment de o asemenea amploare din ultimii mulți ani. Și, din păcate, este pe deplin justificată. Am stat de vorbă cu medici, asistenți, infirmieri și personal auxiliar.

Le-am ascultat problemele reale, pe cele pe care le trăiesc zi de zi în spital, nu pe cele imaginate din birouri. Și când am fost ministrul Sănătății am mers constant în spitale, pentru că acolo înțelegi cu adevărat ce trebuie schimbat. Multe dintre măsurile pe care le-am luat au pornit din dialogul cu oamenii care lucrează la patul bolnavului. Am modificat legislația pentru flexibilizarea gărzilor, am introdus posibilitatea gărzilor de 12 ore și plata rezidenților pentru activitatea din gardă. Tot atunci am reușit să oprim tăierea generalizată de 10% a veniturilor din sănătate, sistemul sanitar fiind exceptat", a scris Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.



Fostul ministru al Sănătăţii a transmis că va continua să lupte "cu toate resursele" pentru a opri slăbirea sistemului de sănătate prin reforme făcute fără dialog și fără înțelegerea realității din spitale.

"Reforma nu înseamnă să diminuezi veniturile personalului medical, să blochezi posturi și să ceri oamenilor să muncească până la epuizare. Nu putem vorbi despre siguranța pacienților fără să avem grijă de cei care îi îngrijesc. După ani în care dumneavoastră ați avut grijă de România, este timpul ca România să aibă grijă de dumneavoastră. O să fie bine!", a mai menţionat Rogobete în mesajul făcut public luni după-amiază.

Angajați din peste 480 de unități sanitare din țară au participat luni la o grevă de avertisment, în intervalul orar 09:00 - 11:00.