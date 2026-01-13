România a mai făcut un pas spre aderarea la OCDE. Anunţul ministrei Mediului

Diana Buzoianu, ministra Mediului. Sursa foto: Agerpres Foto

România a primit Avizul Formal pentru îndeplinirea condiţiilor de mediu în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), notează Agerpres.

"Este unul din cele mai complexe dosare de îndeplinit pentru aderarea la OCDE şi a fost necesară adoptarea a peste 12 acte normative pentru a respecta şi implementa condiţiile impuse.

Evaluarea favorabilă a României în Comitetul OCDE pentru Politicile de Mediu confirmă progresele semnificative ale României pentru îmbunătăţirea arhitecturii instituţionale şi operaţionale şi pentru dezvoltarea unui instrumentar adecvat şi eficient în domeniul protecţiei mediului şi gestionării deşeurilor.

Vom continua să consolidăm capacitatea instituţională şi cooperarea interinstituţională în implementarea politicilor de mediu la toate nivelurile, pentru un mediu sigur şi durabil", a declarat ministrul de resort, Diana Buzoianu.

Potrivit sursei citate, MMAP a asigurat coordonarea activităţilor aferente procesului de evaluare a României în Comitetul pentru Politicile de Mediu, în calitate de punct focal naţional. În acest context, evaluarea a vizat aspecte relevante privind cadrul legal, instituţional şi de politici al României în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, precum şi în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor şi productivitatea resurselor.

Ţoiu: "Aderarea României la OCDE este un obiectiv prioritar"

"Aderarea României la OCDE este un obiectiv prioritar al Guvernului României în 2026, un obiectiv asumat de coaliţia de guvernare sub coordonarea premierului României şi facilitat de echipa Ministerului Afacerilor Externe la nivelul echipei OCDE şi a misiunilor diplomatice ale statelor membre de al căror vot depinde aderarea.

Ministerele de resort sunt cele care conduc conţinutul tehnic al dosarelor, iar avizul de astăzi obţinut de Ministerul Mediului, unul dintre cele mai grele, arată munca extraordinară a echipei, colaborarea interinstituţională şi este o validare directă a maturităţii noastre administrative şi un semnal puternic că România este alături de ţările dezvoltate. Din comitetele sectoriale care ne evaluează avem 19 avize formale obţinute şi urmează 7 evaluări, în acest moment fiind şi o delegaţie guvernamentală la Paris pentru a continua acest parcurs şi pe componentele de fiscalitate şi economice", a afirmat, în acelaşi comunicat, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Odată primirea acestui Aviz Formal din partea OCDE, România se aliniază la cele mai bune standarde ale organizaţiei în privinţa politicilor de mediu şi managementul deşeurilor.

Astfel, măsurile concrete adoptate de România în implementarea Planurilor de acţiune pentru alinierea legislaţiei şi politicilor naţionale la standardele OCDE au avut în vedere modernizarea cadrului normativ, a instrumentarului de politici publice şi pentru consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor competente şi a colaborării interinstituţionale în domenii, precum: performanţa de mediu a autorităţilor şi instituţiilor publice; Programul Naţional de Achiziţii Publice Verzi; promovarea utilizării energiei regenerabile pentru încălzire în România; îmbunătăţirea accesului publicului la informaţiile de mediu; protejarea şi gestionarea durabilă a zonei costiere a României; integrarea de indicatori de impact asupra mediului în Strategia naţională pentru dezvoltarea turismului pentru perioada 2025-2035.

De asemenea, sunt vizate: consolidarea capacităţii instituţionale şi operaţionale a Gărzii Naţionale de Mediu şi a Gărzii Forestiere Naţionale; închiderea depozitelor de deşeuri neconforme; implementarea unui sistem modern şi verificabil, bazat pe digitalizare, politici integrate şi extinderea capacităţii de inspecţie pentru gestionarea deşeurilor; reciclarea deşeurilor de hârtie, inclusiv prin creşterea ponderii criteriilor de mediu în cadrul normativ pentru achiziţiile publice verzi; promovarea de instrumente economice, precum Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor (EPR) şi Sistemul Garanţie-Returnare (SGR); întărirea controlului pentru transporturile transfrontaliere de deşeuri destinate operaţiunilor de valorificare; îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare, raportare şi transparentizare a fluxurilor de deşeuri.

Ministerul de resort menţionează faptul că rezultatele anunţate au fost obţinute în colaborare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Energiei, Ministerul Sănătăţii, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Garda Naţională de Mediu, Garda Forestieră Naţională, Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate, Administraţia Fondului pentru Mediu şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.