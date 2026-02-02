România plătește o datorie istorică de aproape 7 milioane de dolari către SUA. Senatul a adoptat proiectul de lege

România plătește o datorie istorică de aproape 7 milioane de dolari către SUA. Senatul a adoptat proiectul de lege. Foto: Getty Images

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege iniţiat de Guvern pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat de Guvernul SUA, prin Departamentul Agriculturii şi Commodity Credit Corporation (CCC), pentru importul de bumbac fibră.

Proiectul a fost votat cu 103 voturi "pentru", unul "contra" şi şase abţineri, scrie Agerpres.

Legea prevede plata sumei de 6.793.115,54 dolari, reprezentând obligaţiile de plată ale României la 30 iunie 2025, aferente creditului acordat de Guvernul SUA pentru cumpărarea de bumbac fibră, în baza Legii Publice americane nr. 480/1992, titlul I, prin Departamentul Agriculturii şi Commodity Credit Corporation (CCC). La această sumă se adaugă penalităţile acumulate până la efectuarea plăţilor restante, precum şi costurile de transfer bancar.

Plăţile se vor efectua din sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în anul 2026.

Creditul, contractat în 1992 pe termen de 30 de ani, a fost utilizat pentru achiziţia de materie primă destinată industriei textile româneşti prin intermediul a cinci operatori economici desemnaţi. Din cauza falimentului sau radierii operatorilor, datoriile nu au putut fi recuperate. Cele trei societăţi rămase în urmă cu plăţile şi radiate sunt SC Textilcotton SA, SC Impex Overseas Corp SRL şi SC Tuvic Impex SRL.

Statul român preia responsabilitatea integrală a plăţii pentru aceste datorii, asigurând respectarea obligaţiilor internaţionale, evitarea penalităţilor suplimentare şi menţinerea relaţiilor comerciale şi diplomatice cu partenerii americani.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.