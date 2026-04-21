„România se afundă din nou în turbulenţe politice”. Ce scrie Politico după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan

Partidul Social Democrat, aflat la guvernare în coaliție cu liberalii conduși de Ilie Bolojan, a votat luni în mod covârșitor retragerea sprijinului politic pentru prim-ministru, declanșând astfel o nouă criză politică într-o țară deja marcată de instabilitate, scrie Politico, publicația adăugând că social-democrații dețin cea mai mare pondere a voturilor în Parlamentul României.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, de promovarea unei campanii de austeritate care a afectat economia României și a dus la creșterea accentuată a costului vieții pentru români. „PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce baza noastră socială este distrusă”, le-a spus Grindeanu liderilor partidului reuniți luni la București.

Potrivit presei locale, sute de oameni s-au adunat luni seară în Capitală la un miting de susținere pentru Bolojan, care a transmis într-un comunicat de presă că nu își va da demisia. Premierul i-a acuzat pe social-democrați că fug „în mod laș” de responsabilitatea pentru deciziile pe care tot ei le-au luat.

„Ceea ce vedem astăzi înseamnă punerea în pericol a finanțelor țării, aruncarea în aer a guvernării, totul făcut cu un total dispreț față de cetățenii acestei țări”, a declarat Bolojan. El și-a acuzat partenerii de coaliție că destabilizează România într-un moment marcat de războiul din Orientul Mijlociu și de stagnarea economiei europene.

România a intrat într-o criză politică în 2024, după ce alegerile prezidențiale au fost anulate în mod controversat, pe fondul suspiciunilor de ingerință străină.

Deși social-democrații au câștigat cele mai multe locuri în Parlament la alegerile de la finalul anului 2024, cele mai recente sondaje arată o creștere a susținerii pentru opoziția de dreapta, reprezentată de Alianța pentru Unirea Românilor, formațiune clasată pe locul al doilea la scrutinul din 2024. Liderul AUR, George Simion, a cerut luni organizarea de alegeri anticipate, chiar înainte ca social-democrații să voteze retragerea sprijinului pentru Bolojan.

Social-democrații și liberalii au format la începutul lui 2025 un guvern fragil, alături de alte două partide, însă coaliția a fost afectată de vechi animozități politice și de opoziția PSD față de măsurile de austeritate. România a estimat pentru 2025 cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, de aproximativ 9% din PIB.

Înțelegerea inițială din coaliție prevedea ca Ilie Bolojan să conducă guvernul în primii doi ani, urmând ca apoi șefia Executivului să fie preluată de un reprezentant al social-democraților.

Potrivit presei din România, Ilie Bolojan ar urma să se confrunte săptămâna viitoare cu o moțiune de cenzură în Parlament, mai scrie Politico. Reuters a relatat că PSD a amenințat, de asemenea, că își va retrage din Guvern cei șase miniștri în cursul acestei săptămâni.