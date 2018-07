Rovana Plumb, despre atragerea fondurilor europene: Am recuperat întârzierile. Curând vom depăși media UE

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a vorbit în emisiunea „100 de minute”, despre atragerea fondurilor europene și despre câți bani europeni vor intra în România.

„Suntem în media Uniunii Europene, care este de 20%, noi suntem la 19,4%. Dinamica pe care am impus-o a permis să recuperăm în mai puțin de un an întârzierile cu care a debutat România în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. A fost un decalaj de un an și jumătate. Startul a fost în august 2017. (...) Liniile de finanțare deschise înseamnă acele apeluri care sunt destinate tuturor mediilor de activitate”, a spus Rovana Plumb.

„Nu cred că există săptămână din activitatea mea să nu am întâlniri cu beneficiarii din domenii. În mai puțin de o lună de zile am crescut cu aproape două miliarde”, a mai precizat ministrul.

Întrebată în ce se pot materializa acești bani, Rovana Plumb a spus că „Tot programul nostru de guvernare prevede măsuri cu fonduri europene. Investițiile se referă la faptul că am modificat legea achizițiilor publice ca acestea să se realizele”.

Ministrul Fondurilor Europene a vorbit și despre legea parteneriatului public privat. „Am adăugat pe lângă obișnuitele intervenții am adăugat și finanțare europeană. Intervenim și aici, avem procedură. Banii europeni intră și finanțează și parteneriatele publice private. Sunt bani publici, care se utilizează, care sunt investiții”.

Mai mult, ministrul spune că au fost contracte semnate în toate domeniile. În ceea ce privește sănătatea, „Am început să venim în sprijinul cetățenilor cu depistare precoce a anumitor boli. Avem tratament precoce pentru bolnavii de tuberculoză. Avem 75 de mii de persoane care beneficiază de servicii de depistare precoce a acestei boli. Avem program de depistare pentru cancerul de col uterin”.

Întrebată despre cele trei spitale regionale, Rovana Plumb spune că „Până la sfârșitul acestui an, aplicațiile pentru cele trei spitale vor fi gata. Pe 13 iulie, a fost dezbatere publică la Iași pentru că a fost gata studiul de fezabilitate. Ne-au dat toate asigurările că nu vor fi întârzieri și că vor fi finalizate aceste aplicații. Se solicită ca răspunsul din partea autorităților române să fie rapid și punctual, lucru care sunt convinsă că o să se întâmple”.

„Sunt convinsă că în decembrie va fi gata cu toate și va fi o conferință de presă comună. Implementarea este cea care duce la rezultate. Dacă studiile de fezabilitate sunt bine țintite, echipa de implementare trebuie să fi foarte bine pregătită”.

