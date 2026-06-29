Ruptură uriașă între Călin Georgescu și Realitatea Plus după scandalul live cu Anca Alexandrescu. Postul TV așteaptă scuze

3 minute de citit Publicat la 11:05 29 Iun 2026 Modificat la 11:05 29 Iun 2026

Călin Georgescu și Anca Alexandrescu. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Fostul candidat Călin Georgescu e într-un scandal de amploare cu postul Realitatea Plus și ar putea să fie „interzis” la această televiziune după confruntarea în direct cu Anca Alexandrescu, pe care a criticat-o pentru sprijinul acordat învestirii guvernului eșuat Veștea.

Realitatea Plus a condamnat afirmațiile lui Georgescu și i-a cerut public fostului candidat să prezinte scuze trustului și telespectatorilor acestuia. Conform articolului publicat de redacție luni dimineață, Călin Georgescu nu va mai apărea acolo până când nu prezintă scuze.

„După declarațiile făcute aseară de domnul Georgescu la adresa Realitatea PLUS și a telespectatorilor noștri, considerăm că a fost depășită o limită. Cu atât mai mult cu cât domnia sa a afirmat că prezența și mesajele sale au fost difuzate de această televiziune doar pentru rating”, se arată în textul publicat de Realitatea Plus.

Călin Georgescu nu va mai fi menționat și nici nu se vor mai transmite informații despre acesta până când nu va prezenta scuze, a mai transmis postul.

„Ne asumăm această decizie chiar dacă ea poate însemna pierderea unei părți din audiența pe care am fi câștigat-o prin reflectarea activității sale. Realitatea PLUS își respectă telespectatorii. Iar acest respect este mai important decât orice audiență”.

Ceartă în direct cu Anca Alexandrescu

Ruptura dintre Realitatea Plus și Călin Georgescu s-a produs după un scandal în direct în emisiunea Ancăi Alexandrescu, pe care fostul candidat extremist a criticat-o pentru susținerea guvernului eșuat Veștea, respins la votul de învestitură în Parlament, săptămâna trecută.

Georgescu i-a cerut lui Alexandrescu să-și „ceară scuze poporului” pentru că l-a susținut pe Veștea.

Alexandrescu i-a replicat lui Georgescu că a avut o poziție favorabilă față de Veștea „ca să scăpăm de Bolojan”. Georgescu a spus că e „complet fals” și că Veștea ar fi urmat să „dărâme România”.

Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta. O repetați greșit”.

Schimbul tensionat de replici are loc pe fondul unei rupturi în tabăra extremiștilor de dreapta, autoproclamați „suveraniști” – Anca Alexandrescu este acuzată de o parte a taberei că l-a susținut pe Veștea, lucru recunoscut și de moderatoare.

Au existat inclusiv amenințări cu boicotul din partea anumitor așa-ziși „suveraniști”.

„Ați greșit complet”, i-a spus Călin Georgescu Ancăi Alexandrescu, în răspuns la afirmația că l-a susținut pe Veștea.

Georgescu a spus dedspre Veștea, Tomac și Bolojan că sunt „acceași Mărie cu altă pălărie” și că „nu este nicio diferență” între cei trei.

Scandalul a escaladat mai ales când Georgescu a pus la îndoială rolul de jurnalistă al Ancăi Alexandrescu și a vorbit de poziționările acesteia în raport cu mai mulți lideri politici.

Georgescu a acuzat-o inclusiv că l-a susținut pe „ostaș”, făcând referire la fostul premier Nicolae Ciucă. El l-a numit „ostașul care între timp a dezertat”.

„Înainte de 24 noiembrie, după câte știu, l-ați susținut pe acel ostaș, care între timp a dezertat”, a spus Georgescu, făcând referire la alegerile prezidențiale din 2024, anulate de CCR.

„Am făcut emisiune cu el. Toți ceilalți nu au venit la emisiune. După aceea cu Ciolacu. După aceea cu George Simion. Am făcut emisiuni cu toți. Ce e rău în asta? Și dumneavoastră ați fost la mine la emisiune”, a răspuns Alexandrescu.

Georgescu a insistat că nu vorbește despre simpla prezență în emisiune, ci despre „susținere directă”.

„Nu e vorba de emisiune. E vorba de susținere directă”, a spus el. Alexandrescu a negat.

„Ascultați de popor, dacă vreți să vă fie bine”, i-a mai spus, apoi, Georgescu.

Reproșurile lui Georgescu

Scandalul a continuat vreme de mai multe minute și a escaladat când Călin Georgescu a părut să o insulte direct pe Alexandrescu. El a vorbit de o „chestiune de caracter” în raport cu acțiunile și afirmațiile gazdei sale.

„Adică ce vreți să sugerați în această seară? Că n-am caracter?”, a întrebat Anca Alexandrescu, întrebare la care Georgescu a evitat răspunsul.

„Doamnă! Eu am fost foarte clar. Eu nu am ce să vă spun mai mult de atât”.

„Vreau să spuneți lucrurile clar, domnule Georgescu”, i-a replicat Anca Alexandrescu.

Ulterior, Georgescu i-a reproșat și campania pentru Primăria București, în care Alexandrescu a fost susținută de AUR în alegeri.