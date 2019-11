SALARIUL MINIM. Câți bani primesc în plus angajații, începând cu anul 2020. Anunțul oficial al Guvernului Orban

SALARIUL MINIM. Salariul minim pe ţară pentru anul 2020 creşte la nivel brut cu 150 de lei, iar la nivel net cu 83 de lei, a afirmat şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă.



SALARIUL MINIM. "Rezultatul analizei realizate la nivelul Cancelariei prim-ministrului (...) a evidenţiat o fundamentare a unui mecanism de majorare a salariului minim brut pe ţară în acord cu angajamentul luat de Guvern (...), respectiv o majorare a salariului minim brut pe ţară în baza unui mecanism care să ia în considerare o serie de indicatori economici obiectivi, astfel încât puterea de cumpărare a angajaţilor români să crească fără a afecta competitivitatea economiei româneşti şi fără a afecta echilibrele macroeconomice. Prima concluzie a acestei analize este că salariul minim brut pe ţară pentru anul 2020 creşte", a declarat Ionel Dancă, marţi, într-o conferinţă de presă la finalul reuniunii Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social.



SALARIUL MINIM. El a spus că majorarea salariului minim "la nivel brut este de 150 de lei, iar la nivel net - 83 de lei".



SALARIUL MINIM. Dancă s-a referit şi la elemente legate de impactul acestei măsuri.



"O creştere a salariului minim brut pe ţară cu 7,2% are un impact asupra consumului cu o creştere de 0,3%, iar la nivelul inflaţiei un impact moderat de până în 0,1%. Pe zona de impact bugetar, măsura implică un impact total de 3 miliarde de lei, din care pe partea de venituri 3 miliarde de lei, iar pe partea de cheltuieli 1,8 miliarde de lei", a declarat Dancă.



El a prezentat pe scurt şi cele trei scenarii prezentate partenerilor de dialog social, privind salariul minim brut garantat în plată pentru anul 2020.



Scenariul de bază prevede majorarea salariului minim brut cu rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2019 (3,4%), conform datelor INS şi cu creşterea reală a productivităţii muncii pe persoană angajată în anul 2018 (3,7%), conform datelor Eurostat, ceea ce înseamnă o majorare cu 7,2%, respectiv de la 2.080 lei la 2.230 lei, în timp ce la celelalte două sunt instituite în plus o serie de mecanisme de corecţie în funcţie de dinamica creşterii economice (riscurile macroeconomice) sau de rata şomajului (dezechilibrele din piaţa muncii).



Întrebat dacă există posibilitatea ca salariul minim să scadă în cazul în care se va aplica scenariul 2 sau 3, Dancă a precizat: "Nu există această posibilitate, potrivit jurisprudenţei în vigoare, orice câştig salarial, orice drept privind câştigurile salariale aflate în plată nu pot fi afectate".



"În orice scenariu, în cazul în care este prognozată o deteriorare a mediului economic pentru perioada următoare, în cel mai nefericit caz salariile aflate în plată rămân la nivelul respectiv", a adăugat el.



Dancă a fost întrebat şi ce se va întâmpla cu salariul minim pentru cei cu studii superioare şi cei din construcţii.



"În ceea ce priveşte salariul minim din construcţii, vorbim de un număr de contracte de aproximativ 316.000, este o prevedere asumată inclusiv în dialogul cu reprezentanţii partenerilor sociali din acest domeniu, este o prevedere care va fi păstrat în vigoare, iar în ceea ce priveşte nivelul salariului minim pentru cei cu studii superioare în momentul de faţă hotărârea de guvern nu va afecta în niciun fel această categorie de salariaţi, respectiv rămâne în plată nivelul salariului minim pentru cei cu studii superioare, urmând ca, în timp, prin creşterea salariului minim brut pentru cei care în momentul de faţă sunt sub nivelul celor cu studii superioare să ajungă la acelaşi nivel şi să existe un singur salariu minim brut", a precizat şeful Cancelariei prim-ministrului.



Referitor la corelarea punctului de amendă cu salariul minim, Dancă a spus: "Există o corelaţie între salariul minim şi punctul de amendă, din datele care ne-au fost furnizate de colegii de la Ministerul de Finanţe nu există un impact semnificativ, nici pe partea de venituri bugetare, nici pe partea de, să-i spunem, efecte în plată, sunt nesemnificative aceste efecte".



El a completat, întrebat dacă odată cu majorarea salariului minim va creşte şi punctul de amendă: "Nu s-a luat nicio decizie în această privinţă, în sensul modificării reglementărilor legale în vigoare"