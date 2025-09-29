Scandal în Parlament pe legea pensiilor private din Pilonul II. "Nu vă jucaţi de-a Dumnezeu", "Lăsaţi microfonul, vorbiţi prea mult"

Doar bolnavii de cancer vor putea retrage toţi banii. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

A fost scandal în Parlament pe pensiile private din Pilonul II. Doar bolnavii de cancer vor putea retrage toți banii odată, potrivit votului dat de Senat. Doar că parlamentarii și-au reproșat între ei că "Se joacă de-a Dumnezeu" și că nu sunt în măsură să stabilească dacă un bolnav cronic, de exemplu, are o speranță mai mare de viață decât cea a unui bolnav de cancer, a relatat Antena 3 CNN.

"Dacă eşti în ultima fază a vieţii şi mai ai puţin de trăit, măcar să te bucuri de banii ăia sau, poate... printr-un tratament inovativ, la momentul respectiv, poţi să trăieşti. Dumneavoastră ne puneţi pe noi astăzi să hotărâm dacă românii au voie să moară sau nu. (...). Nu vă jucaţi de-a Dumnezeu", a spus unul dintre parlamentari.

"Dacă vom retrage totul într-o sumă, aşa cum a spus domnul Potecă mai devreme, într-o sumă forfetară, să ne bucurăm de ei, păi bucuria aia este doar pentru pentru o zi, două, trei. Dar pensia... unde să o inventăm aici semnificaţia cuvântului «pensie»?!?", a declarat Maria-Gabriela Horga, iar un senator de la AUR a intervenit imediat şi a spus: "Doamna preşedinte, lăsaţi microfonul, vorbiţi mult prea mult și, în al doilea rând, atacați AUR-ul, lucru pe care nu-l înțeleg, pentru că v-am pus: la mine... nu am discutat".

Un alt politician a intervenit şi a spus: "Noi nu susținem varianta asta de a confisca banii oamenilor. A altă filozofie politică, nu se poate". Ulterior, acesta a continuat cu următoarele precizări: "S-a spus aici o chestie incredibilă: de ce este pacientul oncologic cu o speranţă de viaţă mai mică decât pacientul cu demenţă senilă? Hai sa fim serioşi".

Noile modalităţi de retragere a baniilor proveniţi din pensii private

Dezbaterea pe acest proiect a început în plenul Senatului astăzi, după ora 16:00.

"Ne aşteptăm să se dea şi un vot final după ce în prima parte a zilei a fost un raport favorabil în Comisia de Buget Finanţe din Senat. Aşa cum am văzut, au fost discuţii aprinse. Şi asta pentru că amendamentul care spunea că şi bolnavii cronici să poată să îşi retragă toată suma de bani acumulată la Pilonul II de pensii în momentul în care iese să pensie a picat la vot. Şi-au aruncat cuvinte dure parlamentarii, însă, concluzia este că există o singură schimbare în acest proiect faţă de forma care a trecut de Guvern. Şi anume: bolnavii oncologici să poată beneficia de toţi banii în momentul în care se pensionează", a spus Alina Tănase, reporter Antena 3 CNN.

Prin acest proiect românii îşi vor putea retrage doar 30% din suma acumulată la Pilonul II, III sau IV de pensii, iar restul de bani pot fi retraşi în tranşe lunare pe parcursul a opt ani, tranşe care să nu fie mai mici de 1.251de lei, cât este pensia minimă aflată în plată.

"După ce va trece de votul Senatului, proiectul va ajunge şi la Camera Deputaţilor, care este cor decizional, însă, cel mai probabil, nu vom avea parte de mari modificări acolo. Şi asta pentru că premierul Ilie Bolojan îşi doreşte ca acest proiect să rămână cât mai aproape de forma care a trecut de Guvern", a mai relatat Alina Tănase, reporter Antena 3 CNN.