Scandal uriaș în USR după ce Elena Lasconi l-a comparat pe Nicușor Dan cu Călin Georgescu. I se cere demisia

Este scandal uriaș în USR, după ce Elena Lasconi l-a comparat, vineri, pe Nicușor Dan cu Călin Georgescu, spunând că amândoi reprezintă mirajul „independentului salvator”. Sunt deja membri ai formațiunii politice care o critică dur după aceste declarații, își retrag susținerea pentru ea și îi cer demisia.

"Dacă după prestația asta (de la Digi24) nu-și dă demisia, sau BN-ul nu anunță oficial că îl susține pe Nicușor Dan, eu îmi dau demisia din USR.

N-am putut niciodată, absolut niciodată să mă uit la un interviu sau discurs integral cu Elena Lasconi. Pur și simplu îmi curge sânge din urechi auzind-o.

Da, am susținut-o, în lipsă de ceva mai bun.

Acum avem ceva mai bun. Good bye and good riddance.

LE: A zis că Nicușor Dan e lafel cu Călin Georgescu", a scris pe Facebook Victor Ilie.

O reacție similară a avut și Radu Hossu.

"Nicușor Dan poate fi acuzat de multe, iar eu am avut poziții critice și brutale în decursul anilor la adresa lui Nicușor Dan pentru declarații care intrau în coliziune cu viziunea mea asupra lumii. Însă Nicușor Dan nu a instigat la violență, la încălcarea legii, la încălcarea dreptului oricui la exprimare. Nicușor Dan NU este dușmanul viitorului meu, al copilului meu, al României. Este un candidat independent. Bun, rău, rămâne la latitudinea românilor să decidă, nu decid eu asta. Nicușor Dan NU este la fel cu Călin Georgescu. Nici ieri nu a fost, nici azi și cel mai probabil nu va fi niciodată.

Să pui egal între acești doi oameni denotă o lipsă totală de racordare la realitate, demagogie (adică minciună), lipsă de respect față de cetățeni - prin încercarea de a ne prosti la televizor, pe toți, pe față. Mai presus de toate, denotă o ticăloșie politică (a se citi nu că Elena Lasconi este ticăloasă, ci declarația este ticăloasă) care lucrează în favoarea lui Călin Georgescu și în defavoarea tuturor celorlalți.

Să pui egal între Călin Georgescu și orice alt candidat decent, înseamnă să minimizezi pericolul reprezentat de Georgescu. Înseamnă să-l normalizezi. Înseamnă să-l faci aproape frecventabil, mai ales când îl pui pe același nivel cu un om, în cazul de față Nicușor Dan, care s-a luptat cu sistemul, adică este exact opusul lui Georgescu, timp de foarte mulți ani, fiind băgat în dubă pentru că deranja mafioții imobiliari din București, fiind scuipat (sunt înregistrări) pe stradă când protesta împotriva lor, agresat etc.

Un astfel de discurs relativizează binele și răul. Nu mai există bine și rău. Există Elena Lasconi, reprezentantul binelui și toți restul sunt răi în mod egal. Ceea ce este un fals flagrant.

Accept orice repercusiuni venite din partea conducerii USR. Am spus-o de multe ori și o repet și acum: alegerile din mai sunt o bornă esențială pentru viitorul României și implicit și al meu și al familiei mele, iar asta valorează mai mult pentru mine decât loialitatea față de un lider de partid.

Susținerea mea pentru Elena Lasconi se încheie acum", a scris Radu Hossu.

Ce a declarat Elena Lasconi

"Eu nu înţeleg calculul pe care l-a făcut Nicuşor Dan, dacă are un calcul. Nu ştiu dacă are un calcul. Mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Nu ştiu la ce anume s-a gândit atunci când s-a decis să candideze la prezidenţiale. Nicuşor Dan este primar independent la Primăria Capitalei şi nu a putut negocia o majoritate favorabilă pentru proiectele sale. Indiferent câte discuţii a avut în ultimele luni şi indiferent cât de mult s-a pozat cu candidaţii la prezidenţiale în campania de anul trecut, toţi i-au întors spatele, mai puţin USR-ul. (...) Eu am obţinut o majoritate aici, în consiliu (la Câmpulung Muscel, n.r.), ceea ce înseamnă că mă pricep mai bine la calcule politice", a spus Lasconi, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Întrebată care ar fi asemănările dintre Călin Georgescu şi Nicuşor Dan, ea a apreciat că amândoi reprezintă "independentul salvator".

"Păi, aşa, seamănă. Independentul salvator. Suntem în gândirea aceea. (...) Vorbim despre independenţi. Mirajul independentului care vine să ne salveze seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care doreşte să ne salveze. Dar până una alta ai nevoie de partide şi ai nevoie de sprijin ca să poţi să faci lucruri", a spus lidera USR.