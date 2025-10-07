Scene halucinante în Buftea. Preotul de la biserică trage clopotele pentru Călin Georgescu și îl compară cu „Sfântul Cleopa”

Călin Georgescu, înconjurat de bodyguarzi. Foto: Agerpres.

Situație halucinantă, în Bufteta. Clopotele de la biserica din localitate au fost trase pentru Călin Georgescu, chiar în timpul în care acesta semna controlul judiciar. Ulterior, Georgescu a intrat și în curtea bisericii, moment în care clopotele au fost trase din nou. „S-a tras un clopot poate vine un președinte”, a fost explicația preotului de la biserica din Buftea.

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a mers, marți, la o biserică din Buftea. Aceasta a venit cu mașina, înconjurat de bodyguarzi, iar în momentul în care a intrat pe porțile bisericii, au fost trase clopotele pentru el. Georgescu venea de la controlul judiciar, secția de poliție fiind în apropierea bisericii.

Călin Georgescu a ajuns la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea, marți. Acesta a intrat cu mașina în curte, imediat după ce a plecat de la controlul judiciar. În momentul în care mașina intră pe poarta bisericii, sunt trase clopotele bisericii.

Într-o discuție cu jurnaliștii, preotul spune că a decis să tragă clopotele pentru că „E un eveniment pentru biserică. Când vine cineva”.

„S-a tras clopotul așa. Nu e bine? E un eveniment pentru biserică. Când vine cineva. Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte, s-au tras clopotele și a fost un sfânt. Și acum s-a tras un clopot poate vine un președinte”, a fost explicația preotului.

În campania electorală de anul trecut, mai mulți preoți au fost acuzați că au făcut propagandă pentru candidatul Călin Georgescu, deși Biserica Ortodoxă Română interzice explicit astfel de manifestări.