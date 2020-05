”Scrisoarea mea pentru fostul profesor, primar, acum președintele țării Klaus.W.Iohannis.

Mă numesc Elena Paula Mate, am 63 de ani, sunt mamă, bunică, cetățean al țării. Sunt în depline facultăți mintale, nu am nici cazier și nici fapte sau vorbe de care să mă rușinez. Îmi asum ceea ce scriu. Nu jur pe Biblie asumarea mea. Este diavolesc să juri pe biblie! Jură doar cel ce nu știe despre Dumnezeu.

V-am urmărit toate ieșirile publice de la începutul "carierei" de președinte, dar mai ales acum de când Planeta este zguduită de boala unei minți criminale, care se știa la nivel de conducatori din 2019, martie, de care nici dumneavoastră nu erați străin. In martie 2019, la Stirile ProTv, Andreea Esca anunța despre pandemie.

In toate iesirile publice nu faceți altceva decât să ieșiți cu injurii și acuze despre o formatiune politică din care cândva ați făcut parte. "Migrarea" politicienilor dintr-un partid in altul nu este o noutate. Ca președinte nu este de lăudat denigrarea pe care o faceți. In nici un stat democratic nu se întâmplă ceea ce faceți dvstră. Există partide de stânga și de dreapta care ar trebui să comunice ca front comun pentru binele națiunii.

Dumneavoastră dezbinați, învrăjbiți românii. Ne spuneți cu seninatate că doar ascultând nu vom avea morți, dacă nu ne vom numără morții. Aveti al 5 - lea an de mandat?! Zău, nu se vede decât o țară dezbinată și demolată ca trăire. O țară unde sunt mai mulți oameni si copii ai străzii, mai multi oameni care renunță la casa si patul lor, la copii și familie. De ce?! Au plecat la sparanghel in Germania mii de români! De ce?! Sunteti nestiutor de plecarea lor!?

Sunteți neștiutor de ceea ce chin au doctorii lângă pacienti??! Ati investit in inarmare în moment de boală și jale. Să învețe copiii pe internet!! Știți căți copii mor de foame si câți se culcă nemancati? Câți copiii din casele de copii rămân pe străzi după 18 ani?Știți câți oameni stau in locuințe sociale doar 5 ani si apoi sunt scoși in stradă?! Zilnic sunt cetățeni ai țării expusi la o viață de risc. Platesc băncile "cămătărie" legală și cand nu se mai poate rămân ai străzii fără despagubire. Ce ați făcut dumneavoastră!?

Sunteți o imagine ștearsă vocal ca traire a țării. Sunteți un rău si pentru dumneavoastră însăși. Răspândind atâta rău că vă puteți ineca in propriul rău. Este o lege nescrisă, o lege a religiei indiferent de cum se numește. Dumnezeu este același peste tot cu nume și faptă și zeciuială.Ignorati orice conduită de educatie și de respect față de mine ca persoană,față de copiii și familia mea, față de o întreagă națiune care este pe zi ce trece mai derutată si mai nesigură.

Ne împărțiți prin atitudine între partide si guverne. Cei mai slabi de minte și neștiutori din sate unde nu sunt apă și condiții de viață, unde mulți nu ajung la școală pentru că sunt asistați sociali, votează in necunoștiință și după ureche indivizi avizi de putere si pozitie sociala. Ca om si cetățean nu puteți să justificați trăirea dumneavoastră ca cetățean.

Cand ieșiți public să ne spuneți cine sunteți cu adevărat?! Când ieșiți public să ne spuneți câte case aveți în țară sau in America, sau să dezmințiți ce se spune!?Doar acuzati, asta faceți. De când sunteți președinte acuzați. Acum, în prag de moarte și de boală sunteți mai vocal în acuze. Sunteți chiar atât de corect, atât de mult iubiți dreptatea!? Aștept o dovadă de omenie și de demnitate. Dacă iubiți poporul ăsta așa cum vă afișați faceți ceva concret, viabil. Stiu constituția, stiu legile, stiu care este rolul dumneavoastră ca președinte. Acolo unde nu este ce nu este bine faceți să se schimbe.

Așa cum ați încălcat constituțional multe puteți să o faceti un efort și de bine! Nu vă cer iertare pentru cele câte am scris aici. Sunt un om cu credință și respect. Doar mă pot ruga pentru sufletul dvstră., să vă ierte Dumnezeu pentru greselile care le faceți acestui popor român greu incercat! Să vă ierte Dumnezeu! Să ne ierte și pe noi aceia care tăcem de frică și care sperăm la fețe de inger cu chip de diavol!”, scrie femeia pe o rețea de socializare.