Se schimbă regula pe stadioane. Suporterii vor putea bea bere în timpul meciurilor. Legea a fost adoptată

Băuturile slab alcolizate, de până 5,5% alcool, care se pot comercializa în pahare de plastic sau hârtie, vor putea fi vândute pe stadion și consumate de fani. Colaj Foto: Ciprian Ciucu via Facebook / Getty Images

Camera Deputaților a adoptat proiectul de Lege care modifică Legea 4/2008 privind consumul de alcool pe stadioane, cunoscut și sub numele de „Legea Paraschiv”. Modificările prevăd permiterea comercializării și consumului de băuturi cu până la 5,5% alcool pe stadioane atât la meciurile de fotbal, cât și la concerte.

Camera Deputaților, for decizional în acest caz, a aprobat „proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive și de modificare a Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (PL-x 455/2025) - lege ordinară”, cunoscut și ca „Legea Paraschiv”, cu 242 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și 34 de abțineri.

După ce legea va fi promulgată de Președinte și publicată în Monitorul Oficial, băuturile slab alcolizate, de până 5,5% alcool, care se pot comercializa în pahare de plastic sau hârtie, vor putea fi vândute pe stadion și consumate de fani.

Pe 1 aprilie 2026, Antena Sport scria că Legea privind consumul de alcool pe stadioane a fost un subiect constant în fotbalul românesc, fiind pusă pe agendă de Ciprian Paraschiv, deputat AUR. Parlamentarul și-a dorit, pe lângă consumul băuturilor slab alcoolizare, ca interzicerea fanilor pe stadion să poată fi făcută doar în urma unor decizii ale instanțelor.