Șeful Armatei anunță ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova

Şeful Armatei Române. Sursa foto: Antena 3 CNN

România ar putea interveni pentru a sprijini Republica Moldova dacă aceasta ar fi atacată de Rusia, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Acesta a subliniat că noua lege a apărării oferă cadrul legal necesar pentru protejarea cetățenilor români aflați în afara granițelor și pentru asistența oferită statelor partenere, informează Euronews.

„Armata Română sprijină Republica Moldova și Forțele Armate ale acesteia în dezvoltarea capacității de apărare. Avem programe comune de instruire și dezvoltare a capabilităților, iar parteneriatul strategic dintre cele două țări rămâne solid. În cazul unui atac, România va acorda tot sprijinul necesar Republicii Moldova”, a precizat Gheorghiță Vlad într-un interviu recent.

Șeful armatei a mai adăugat că, deși nu anticipează un atac direct al Rusiei, România monitorizează atent amenințările hibride și menține pregătirea militară la cel mai înalt nivel. România dispune de instrumente politice, militare și diplomatice pentru a proteja atât cetățenii săi, cât și interesele strategice în regiune.

Întrebat dacă România ar interveni în ajutorul Republicii Moldova ar implica și NATO, Gheorghiță a răspuns: „În mare parte, da. Dar nu uitați că avem o lege prin care statul român, în caz de conflict, trebuie să asigure asistență cetățenilor români aflați în afara granițelor naționale. România are instrumentele politice, militare și de altă natură, astfel încât să sprijine Moldova și mai ales cetățenii români din Republica Moldova.”

Conform datelor oficiale, aproximativ un milion de cetățeni ai Republicii Moldova au redobândit cetățenia română, consolidând legăturile dintre cele două state și accentuând importanța cooperării în domeniul securității.