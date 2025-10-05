Şeful DNA, despre dosarul legat de panourile de promovare a cărţii lui Ciucă: Are zeci de volume. Nu vizează doar componenta asta

Nicolae Ciucă, fostul preşedinte al PNL şi Marius Voineag, procurorul-şef al DNA. Sursa foto: Agerpres & captură video Antena 3 CNN

Procurorul-şef de la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, a declarat duminică seara, într-un interviu, oferit, în exclusivitate, în cadrul emisiunii "Ora de foc" de la Antena 3 CNN, că dosarul legat de panotajul fostului preşedinte al PNL, Nicolae Ciucă, este în lucru. Potrivit declaraţiilor sale, dosarul are câteva zeci de volume şi ancheta nu vizează doar această componentă, ci inclusiv subvenţiile primite de partid.

Întrebat de Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de foc", de la Antena 3 CNN, de ce nu este finalizat dosarul legat de panotajul lui Nicolae Ciucă, Marius Voineag a răspuns:

"Este un dosar care e în lucru la secţia a doua. Are o vechime de un an de zile şi are câteva zeci de volume. Nu e un dosar chiar uşor. Nu vizează doar componenta asta, ci vizează inclusiv subvenţiile la partid. Suntem în cursul efectuării unor constatări. Să sperăm că vor ieşi în perioada următoare".

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a preciza pe 19 noiembrie 2024, după apariţia în spaţiul public a unor informaţii privind dosarul care vizează finanţarea panourilor pentru promovarea cărţii lui Nicolae Ciucă, intitulată "Un ostaş în slujba ţării", că nu este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de nicio persoană, arătând că dosarul a fost înregistrat după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis o sesizare formulată de o persoană fizică.

Anterior, preşedintele PNL de la acel moment, Nicolae Ciucă, explicase că, în urma unei plângeri penale făcute de liderul AUR, George Simion, privind panourile electorale ale PNL, a fost deschisă "o lucrare in rem", potrivit legii, însă, "e cale lungă de la lucrare la dosar".

La acea vreme, Nicolae Ciucă a mai declarat că liberalii nu au "nimic de ascuns" privind această cheltuială.

"La solicitarea mass media şi în referire la informaţiile vehiculate în spaţiul public privind începerea urmăririi penale într-un dosar care ar viza folosirea fondurilor alocate de către Autoritatea Electorală Permanentă partidelor politice pentru promovarea unei cărţi aparţinând unui candidat la alegerile prezidenţiale, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să precizeze că în dosarul respectiv nu este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de nicio persoană", a transmis la acel moment DNA.

Precizările veneau după ce Antena 3 CNN a relatat că relatase că Direcţia Naţională Anticorupţie a deschis, în luna august, un dosar penal care vizează finanţarea din bani publici a panourilor publicitare pentru cartea lui Nicolae Ciucă.

Conform sursei citate, a fost începută urmărirea penală pentru utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice şi spălare de bani.

Jurnaliştii de la publicaţia snoop.ro au relatat anul trecut că PNL a plătit 2 milioane de euro din bani publici pentru promovarea cărţii lui Nicolae Ciucă, "Un ostaş în slujba ţării".