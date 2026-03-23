Senat: copiii cu cerințe speciale vor primi masă caldă sau pachet alimentar în loc de alocație de hrană în bani

Senatul a aprobat luni, cu 97 de voturi „pentru” și o abținere, modificarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Prin noua formă, alocația de hrană destinată copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) nu va mai fi acordată în bani, ci transformată în masă caldă sau pachet alimentar, notează Agerpres.

„Din sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană, instituţiile de învăţământ acordă beneficiarilor un suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, un pachet alimentar în situaţiile în care masa caldă nu poate fi asigurată”, se arată în propunerea legislativă.

Un amendament adoptat de Senat reglementează și situația în care copilul beneficiază deja de masă caldă asigurată de școală.

„În situaţia în care copilul beneficiază de masă caldă asigurată de unitatea de învăţământ în care este înscris, din contul alocaţiei de hrană se poate reţine de către unitatea de învăţământ în cazuri bine documentate contravaloarea mesei efectiv furnizate în limita costului real, iar diferenţa dintre cuantumul alocaţiei de hrană şi suma reţinută se virează reprezentantului legal al copilului”, se precizează în același document.

Proiectul, inițiat de un grup de parlamentari PNL, PSD și UDMR, are drept obiectiv „creşterea calităţii vieţii şi incluziunii copiilor cu CES, asigurarea accesului la o alimentaţie adecvată pe durata activităţilor şcolare şi o utilizare eficientă a fondurilor publice destinate acestor drepturi”.

Motivul este, spun aceștia că, „în practică, sumele acordate cu titlu de alocaţie zilnică de hrană nu sunt utilizate întotdeauna în scopul exclusiv al asigurării hranei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale”.

„Transformarea alocaţiei băneşti într-un suport alimentar concret - masă caldă sau pachet alimentar - garantează utilizarea fondurilor în interesul direct al copilului şi asigură accesul acestuia la cel puţin o masă sănătoasă pe zi”, se arată în expunerea de motive.

Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.