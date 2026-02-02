Senatul a adoptat proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului. Foto: Agerpres

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced.

Propunerea legislativă a fost votată cu 97 de voturi "pentru", unul "împotrivă" şi şapte abţineri, scrie Agerpres.

Iniţiată de un grup de peste 250 de parlamentari din întreg spectrul politic, legea defineşte juridic femicidul, în conformitate cu reglementările europene, prevede colectarea şi publicarea anuală a datelor privind femicidul şi violenţele care îl preced, asigură protecţie reală pentru orfanii femicidului, recunoscuţi ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată, şi stabileşte pedepse agravante atunci când violenţa are loc în prezenţa minorilor.

Potrivit proiectului, "femicidul este uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracţiuni săvârşite cu violenţă, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte".

Alte prevederi vizează întărirea răspunsului penal prin sancţionarea severă a faptelor motivate de gen şi a violenţelor care preced omorul, precum şi educaţia pentru prevenţie, prin introducerea în şcoli a temelor privind egalitatea de gen, relaţiile non-violente şi combaterea violenţei.

Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care le preced va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.