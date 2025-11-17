Senatul a votat pentru eliminarea bonusului de pensionare pentru judecătorii CCR

1 minut de citit Publicat la 19:28 17 Noi 2025 Modificat la 19:32 17 Noi 2025

Proiectul de lege merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Foto: Hepta

Senatorii au votat, luni, pentru eliminarea bonusului de pensionare pe care îl primesc judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) atunci când își încheie mandatul. Proiectul de lege a trecut de Senat cu 105 voturi „pentru” și merge la Camera Deputaților, care este for decizional.

În prezent, atunci când își încheie mandatul la CCR, judecătorii au dreptul la o indemnizație de pensionare care este echivalentă cu venitul net pe şase luni de activitate. Senatorii au făcut un prim pas pentru a elimina acest privilegiu.

Senatorul PNL Glad Varga a anunțat, pe Facebook, că proiectul de lege inițiat alături de președintele Senatului, Mircea Abrudean, și deputata USR Cristina Prună a trecut la vot, în plenul Senatului.

„Eliminarea bonusurilor de la CCR a trecut de Senat! Astăzi pot spune limpede despre ce e vorba: am iniţiat, împreună cu Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, cu deputata Cristina Prună şi cu alţi colegi parlamentari ai PNL, proiectul de lege care elimină indemnizaţia compensatorie acordată judecătorilor CCR la final de mandat. Vorbim despre acel bonus echivalent cu venitul net pe şase luni de activitate”, a scris senatorul PNL, pe Facebook.

Legea 47/1992 prevede la articolul 72 această indemnizaţie pentru judecătorii CCR la final de mandat sau în caz de imposibilitate de exercitare din motive de sănătate.

„La încetarea mandatului, ca urmare a expirării termenului acestuia sau a imposibilităţii exercitării sale din motive de sănătate, judecătorii Curţii Constituţionale beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia netă pe 6 luni de activitate”, se arată în legea citată.

Senatorii au votat pentru eliminarea acestui articol din lege.

„Astăzi, 17 noiembrie 2025, proiectul a fost adoptat în Senat cu 105 voturi pentru, 1 împotrivă şi o abţinere. Este un pas necesar. Elimină un beneficiu care nu mai avea justificare şi arată că putem corecta lucruri care sunt în acord cu aşteptările oamenilor. Sper ca şi Camera Deputaţilor să dea votul final cât mai repede”, a precizat Varga.

Dacă proiectul de lege primește un vot favorabil și la Camera Deputaților și nu este contestat la Curtea Constituțională în termen de cinci zile, actul normativ va merge la Președinte pentru promulgare și va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

În paralel, Guvernul Bolojan pregătește și o nouă lege pentru reducerea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare, după ce primul proiect a fost respins de Curtea Constituțională.