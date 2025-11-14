Ilie Bolojan anunță că săptămâna viitoare depune din nou proiectul care taie pensiile magistraților: "Ceea ce am propus e just"

1 minut de citit Publicat la 12:52 14 Noi 2025 Modificat la 12:52 14 Noi 2025

El a spus că se va vorbi în coaliţie pentru menţinerea pragului, iar "până marţi vom avea răspunsul". Foto: Getty Images

Ilie Bolojan a anunţat că proiectul pentru reforma pensiilor magistraţilor va fi depus, din nou, "în prima parte a săptămânii" viitoare. Într-un interviu acordat Europa Liberă, el a spus că se va vorbi în coaliţie pentru ca pragul pensiei să nu depăşească 70% din salariu.

"Până la sfârșitul acestei luni trebuie să trimitem cererea de plată nr. 4 din PNRR, care e în valoare de 2,5 miliarde de euro. Cererea 4 este independentă de cererea 3. În fiecare lună am pus presiune pe ministere. Dar nu ține doar de ministere, ci și de CCR, cum e cu pensiile: 70% din salariu și perioada de tranziție. Ceea ce am propus este just, corect față de magistrați. Săptămâna viitoare vom repune proiectul, în prima parte a săptămânii, ca CSM să ne dea aviz" a spus Bolojan.

Pe 20 octombrie, Curtea Constituţională a României a respins proiectul pentru reforma pensiilor speciale, prin care se tăiau pensiile magistraţilor şi se introducea o perioadă de tranziţie pentru creşterea vârstei de pensionare.

CCR argumenta că "lipsa avizului CSM coroborat cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție". Curtea subliniază că "Guvernul este obligat să respecte termenul", potrivit unui comunicat de presă al CCR.