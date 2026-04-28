"Și-a dat demisia Bolojan și nu știu eu? Îmi dați o veste bună?". Ce spune Grindeanu despre plecarea din fruntea Camerei Deputaților

Sorin Grindeanu a avut o primă reacție în urma demisiei din partid a senatoarei Victoria Stoiciu, ca urmare a moțiunii de cenzură cu ajutorul AUR și a grupului parlamentar PACE.

“Mă gândesc că își dă demisia și din Senat. E democrație!”, a spus Sorin Grindeanu jurnaliștilor, la Parlament.

Întrebat dacă își va da demisia de la conducerea Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a sugerat că nu va face acest lucru, pentru că nici premierul Ilie Bolojan nu a demisionat din fruntea Guvernului:

“Evident, nu dau înapoi la nimic. Atâta timp cât exista un protocol în care se spunea că prim-ministrul își dă demisia, că Senatul, Camera Deputaților sunt parte aceluiași protocol, că e vorba de premier, că e vorba de Cameră, de Senat, lucrurile trebuie discutate în același mod. Pare că nu vine o demisie de la Guvern. Și-a dat demisia Bolojan și nu știu eu? Îmi dați o veste bună?”, a spus Grindeanu, vizibil iritat de întrebările jurnaliștilor.

Întrebat dacă i-a mințit pe socialiștii europeni când le-a spus că nu va face coaliție cu AUR, Grindeanu a precizat că nu există critici de la Bruxelles care să vizeze PSD:

“Ați vorbit cu socialiștii ieri, azi? Eu am vorbit. Vă rog să vedeți ce zice lidera de grup, ceilalți reprezentanți ai S&D”.