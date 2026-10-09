Şi Alexandru Rogobete a lansat un către PNL şi UDMR pentru refacerea coaliţiei de guvernare: "Nu trebuie să ne iubim"

Alexandru Rogobete. sursa foto: Hepta

Alexandru Rogobete, fostul ministru PSD al Sănătăţii, a lansat un apel, vineri, pentru refacerea coaliţiei de guvernare cu PNL şi UDMR. "Astăzi, după cinci luni de confruntări politice, acuzații, orgolii și experimente administrative, România traversează o criză economică, politică și socială profundă. Iar oamenii sunt cei care plătesc prețul acestei instabilități", a transmis Rogobete.

Alexandru Rogobete susţine că liderii politici trebuie să renunţe la orgolii.

"România nu mai are nevoie de orgolii politice. Are nevoie de oameni de stat. Cele mai mari proiecte de investiții, cele mai importante reforme și cele mai ambițioase programe de dezvoltare au fost pornite atunci când PSD, PNL și UDMR au avut maturitatea să stea la aceeași masă.

Trei partide cu istorii diferite, cu ideologii diferite, uneori cu opinii profund diferite, dar care au înțeles un lucru esențial: interesul României trebuie să fie mai presus de interesul politic.

Am demonstrat că putem construi împreună. Am atras fonduri europene, am început spitale, autostrăzi și investiții strategice. Nu am fost întotdeauna de acord, dar am găsit soluții.

Astăzi, după cinci luni de confruntări politice, acuzații, orgolii și experimente administrative, România traversează o criză economică, politică și socială profundă. Iar oamenii sunt cei care plătesc prețul acestei instabilități.

Cred că a venit momentul să spunem cu toții: ajunge!

Nu trebuie să ne iubim. Nu trebuie să avem aceleași opinii. Nu trebuie nici măcar să uităm ce ne-am reproșat în ultimele luni.

Dar avem obligația să fim responsabili.

În PSD, PNL și UDMR există oameni pregătiți, echilibrați, oameni de stat care înțeleg că politica nu înseamnă doar competiție electorală, ci și capacitatea de a construi pentru generațiile care vin.

Competiția politică își are locul în alegeri. Acum nu suntem în campanie electorală. Acum trebuie să guvernăm responsabil", a postat Rogobete pe Facebook.

Apelul lui Rogobete

"Fac un apel la maturitate politică, dialog și refacerea unei majorități parlamentare stabile, capabile să ofere României direcție, predictibilitate și încredere.

Este timpul să ne privim din nou în ochi, să lăsăm orgoliile deoparte și să ne așezăm la aceeași masă. Pentru că un lider adevărat nu este cel care câștigă fiecare ceartă, ci acela care știe să adune oamenii în jurul unei soluții.

România are nevoie de construcție, nu de dezbinare. De echilibru, nu de orgolii. De oameni de stat, nu de calcule electorale. Eu cred în această construcție. Și cred că putem reuși din nou, împreună. Este timpul să facem din nou bine pentru România", a încheiat fostul ministru al Sănătăţii.

Sorin Grindeanu insistă pentru o coaliție cu PNL și UDMR

Sorin Grindeanu a reiterat, vineri, că PSD susține „refacerea unei majorități stabile” alături de PNL și UDMR. Liderul social-democraților a adăugat că PSD este, de asemenea, pregătit „să își asume responsabilitatea guvernării”.

„PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Totul pe baza unui program care să ofere României șansa de a-și redresa parcursul economic, de a proteja puterea de cumpărare a românilor, de a stimula masiv investițiile pentru crearea locurilor de muncă”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.