Sindicaliștii resping și forma finală a legii salarizării: „E mai proastă decât toate formele anterioare”

Proteste din cauza legii salarizării. Foto: Sanitas/Facebook

Forma finală a legii salarizării nu este nici pe placul sindicaliștilor. Bogdan Hossu, președintele Cartel Alfa, a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că varianta primită de liderii politici la Palatul Cotroceni este „mai proastă decât toate formele anterioare”. Acesta a criticat faptul că scad atât valoarea de referință, cât și coeficienții alocați unor funcții importante. Mai mult, Hossu a atras atenția că, potrivit legii, valoarea de referință este singura variabilă care poate scădea în funcție de contextul economic.

„Practic noua formă e mai proastă decât toate formele anterioare, în sensul în care nu numai că valoarea de referință scade, e problema că pentru multe familii ocupaționale și profesii coeficienții scad. Adică pe lângă scăderea valorii de referință și coeficienții scad”, a declarat Bogdan Hossu la Antena 3 CNN.

Liderul de sindicat a declarat că Ministerul Muncii a decis să reducă valoarea de referință cu 100 de lei pentru a face rost de banii necesari pentru a acoperi diferența de la 8 miliarde de lei, suma aprobată de Comisia Europeană, la 12 miliarde, anvelopa salarială dorită de Guvern.

„Scăderea valorii de referință este forma găsită ad hoc de inițiatori de a completa de la 8 miliarde la 12 miliarde. Scăderea d 2,5% acoperă suma de ani pe care nu aveau posibilitatea să o găsească. (...) Guvernul putea rezolva problema resursei financiare simplu: prin dezvoltarea economică. Dacă rezolva crizele cu care ne confruntăm, energie, gaz, combustibil, am fi avut banii pentru anvelopă”, a spus Hossu.

Președintele Cartel Alfa a criticat faptul că legea permite ca valoarea de referință să fie redusă în funcție de contextul economic.

„Al doilea aspect e instabilitatea valorii de referință, care conform articolelor din capitolul tranzitoriu arată că valoarea de referință poate scădea și mai mult. Să nu uităm că legea trebuie să reziste mininum 4 ani de zile, asupra ei neputându-se umbla la coeficienți. Iar parametrul, singurul care rămâne volatil, condiționat de anumite situații conjucturale ca productivitatea, inflația, gradul de colectare rămâne numai valoarea de referință.

Tocmai asupra valorii de referință mecanismele prevăzute în actualul proiect de lege arată o dependență și mai mare cu consecințe de scădere a tuturor salariilor din sectorul bugetar”, a declarat Hossu.

Liderul de sindicat a adăugat că pentru anumite funcții importante au fost micșorați și coeficienții.

„Ceea ce putem constata e că fața de actuala lege, o să constatăm că coeficienții care sunt azi în diferitele anexe nu corespund și sunt funcții importante asupra cărora coeficienții scad. De exemplu, Agenția Salvați Vieți Omenești pe Mare are o retrogradare substanțială a coeficienților de ierarhizare la care se adaugă valoarea de referință mai scăzută cu 100 de lei”, a spus el.

Ce scrie în forma finală a legii salarizării

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au primit joi, după discuțiile de la Palatul Cotroceni, forma finală a legii salarizării. Potrivit documentului obținut de Antena 3 CNN, valoarea punctului de referință scade de la 4.100 de lei la 4.000 de lei.

Au loc modificări și în ceea ce privește diferența salarială tranzitorie. În variantă inițială avea o definiție foarte generoasă: diferența menținea venitul din noiembrie 2026 și era inclusă în baza de calcul a tuturor drepturilor raportate la salariu. De asemenea, prevedea reguli pentru reîncadrare și pentru personalul nou-încadrat.

În varianta nouă, mecanismul este mult mai detaliat. Se precizează că diferența se acordă dacă noul s alariu este sub nivelul din noiembrie 2026 și că se reduce pe măsură ce salariul crește. Sunt introduse însă excluderi explicite pentru anumite venituri legate de fonduri europene și alte drepturi temporare/variabile.

Partidele vor analiza proiectul în zilele următoare, iar în weekend sunt programate mai multe runde de discuții tehnice. La începutul săptămânii viitoare, liderii formațiunilor ar urma să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan pentru a vedea dacă există consens politic asupra formei finale.

Legea poate fi consultată AICI.