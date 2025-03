Siutație inedită la BEC. Un partid a cerut să-i fie băgate listele la congelator pentru că erau scrise cu pastă care dispare la căldură

PSDU a cerut Biroului Electoral Central să bage listele partidului la congelator. Foto: Colaj Profimedia Images

Solicitare neobișnuită primită de membrii Biroului Electoral Central din partea Partidului Social Democrat Unit (PSDU). Partidul a avut probleme cu semnăturile de susținere pentru alegerile prezidențiale. Potrivit BEC, au fost depuse și pagini goale. Partidul susține că au fost scrise cu pixuri cu pastă sensibilă la căldură și a rugat BEC să le bage la congelator pentru câteva ore.

Dosarul de candidatură al Oanei Crețu, reprezentanta Partidului Social Democrat Unit (PSDU), la alegerile prezidențiale din România a fost respins de Biroul Electoral Central.

BEC a constatat că partidul a depus și pagini albe. Într-o adresă către BEC, reprezentanții partidului spun că listele de semnături au fost scrise cu pixuri cu pastă sensibilă la căldură și roagă BEC să le bage la congelator pentru câteva ore.

„După ce am primit procesul verbal în care se constată prezența a circa 800 file albe, aspect care ne-a uluit și pe noi, ne-am întors imediat la sediul partidului, unde am analizat mai atent filele albe înlăturate anterior. În urma unor teste, am constatat că temperatura foarte scăzuta face să apară permanent conținutul original al înscrisului pe coala de hârtie, și bănuim că acestea au fost scrise de către susținătorii noștri cu pixuri cu pastă sensibilă la căldură. Concluzionăm că însrisurile de pe respectivele 800 de file, conținand 8000 de semnături de susținere, s-au degradat ca urmare a căldurii, fie din cauza depozitării bibliorafturilor lângă un calorifer sau în timpul transportului către BEC, în portbagajul autoturismului. Din fericire înscrisurile de pe respectivele coli pot fi ușor reconstituite permanent la forma originală, fără mijloace tehnice speciale, ci doar prin simpla depozitare a filelor la congelator, pentru câteva ore. Fiind perfect conștienți de ineditul aceste situații, probabil nemaiîntâlnită în nici una din alegerile din România, prin prezenta vă solicităm respectuos să reanalizați din nou listele susținătorilor noștri, depuse în data de 15.03.2025, dar după ce filele albe au fost depozitate pentru câteva ore la congelator”, se arată în solicitarea PSDU către BEC.

BEC a răspuns că nu poate face asta, pentru că nu intră în atribuțiile Biroului.