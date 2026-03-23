Șoc pe piața carburanților: Măsurile Guvernului ridică mai multe semne de întrebare decât oferă soluții

Anunțul Guvernului privind declararea stării de criză pe piața carburanților și introducerea unor măsuri de limitare a creșterii prețurilor generează controverse și îngrijorări în spațiul public. Deși autoritățile au vorbit despre plafonarea adaosului comercial și monitorizarea pieței, lipsesc detalii esențiale care să arate clar impactul real al acestor decizii.

Până în acest moment, nu a fost comunicat nivelul concret la care va fi plafonat adaosul comercial pe întreg lanțul de producție și distribuție. De asemenea, nu este clar dacă măsurile vor duce la o scădere efectivă a prețurilor sau doar la o încetinire a scumpirilor, într-un context economic deja tensionat.

Mai mult, nu există informații publice privind existența unui studiu de impact care să stea la baza acestor decizii. Specialiștii avertizează că, în lipsa unor analize solide, intervențiile pot avea efecte limitate sau chiar pot distorsiona piața, amplificând incertitudinile existente.

În acest context, Lavinia Șandru atrage atenția asupra riscurilor generate de lipsa de transparență și predictibilitate:

„Este esențial ca autoritățile să ofere rapid claritate, predictibilitate și soluții bazate pe date concrete, nu doar pe presiunea momentului. În zilele următoare ar trebui să avem un tablou complet al situației, pentru că vom plăti scump orice întârziere sau pas greșit.”

În absența unor măsuri coerente și bine fundamentate, efectele se pot resimți rapid în economie, prin creșterea costurilor de transport, a prețurilor de producție și, implicit, a inflației, cu impact direct asupra nivelului de trai al populației.