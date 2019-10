SONDAJ. Credeți că Guvernul Orban va trece de votul Parlamentului?

Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat marţi pe liderul PNL, Ludovic Orban, în funcţia de prim-ministru.



"După consultările cu partidele politice parlamentare şi formaţiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o şi după prima rundă de consultări - că se conturează un guvern în jurul PNL. Repet ce am spus atunci: PNL a fost singurul partid care a venit la consultări şi a spus direct că sunt dispuşi, chiar dacă este foarte dificil, să îşi asume guvernarea în această perioadă de tranziţie, fiindcă despre asta vorbim de o perioadă de tranziţie. (...) Aşadar, am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, preşedintele Partidului Naţional Liberal, preşedintele celui mai mare partid din Opoziţie, promotorul principal al moţiunii de cenzură. Aşa este democratic corect, aşa se va întâmpla", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

